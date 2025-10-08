В Україні змінилася частка учнів, які вважають українську мову рідною: результати дослідження

В Україні зросла частка учнів, які вважають українську мову рідною. Про це свідчать результати спільного дослідження Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, проведеного у 2024/25 навчальному році.

Українську мову рідною називає усе більше школярів. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами, частка учнів, які вважають українську мову рідною, зросла з 74% до 78%. Серед учителів цей показник піднявся з 86% до 92%, а серед батьків залишився стабільним на рівні 82%.

Дослідження також показало, що 43% школярів почали частіше користуватися українською у повсякденному спілкуванні. Схожу тенденцію демонструють 47% батьків і 32% педагогів, які зазначили, що за останній рік стали частіше говорити державною мовою.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації результатів наголосила, що спостерігається позитивна динаміка у використанні української як мови навчання. Якщо у 2024 році 10% учителів визнавали використання російської на уроках, то у 2025 році цей показник знизився до 7%.

Серед учнів частка тих, хто зазначив, що під час навчального процесу використовує російську, скоротилася з 17% до 13%. На перервах цей показник зменшився з 57% до 51%, а на уроках — із 48% до 39%.

Попри загальне зростання мовної свідомості, дослідження виявило, що наразі менш як 54% опитаних користуються українськими інтернет-ресурсами, тоді як два роки тому цей показник становив 71%.

Івановська також повідомила, що останніми роками зменшується кількість повідомлень про порушення мовного законодавства у вищій освіті, однак зростає кількість таких випадків у позашкільній сфері.

