В Украине изменилась доля учеников, считающих украинский язык родным: результаты исследования

В Украине выросла доля учащихся, считающих украинский язык родным. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, проведенного в 2024/25 учебном году.

Украинский язык родным называет все больше школьников. Фото из открытых источников

Согласно результатам, доля учащихся, считающих украинский язык родным, выросла с 74% до 78%. Среди учителей этот показатель поднялся с 86 до 92%, а среди родителей остался стабильным на уровне 82%.

Исследование также показало, что 43% школьников стали чаще пользоваться украинским в повседневном общении. Похожую тенденцию демонстрируют 47% родителей и 32% педагогов, отметивших, что за последний год стали чаще говорить на государственном языке.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время презентации результатов подчеркнула, что наблюдается позитивная динамика в использовании украинского языка обучения. Если в 2024 году 10% учителей признавали использование русского на уроках, то в 2025 году этот показатель снизился до 7%.

Среди учеников доля тех, кто отметил, что во время учебного процесса использует русский, сократилась с 17% до 13%. На перерывах этот показатель снизился с 57% до 51%, а на уроках — с 48% до 39%.

Несмотря на общий рост языкового сознания, исследование выявило, что менее 54% опрошенных пользуются украинскими интернет-ресурсами, тогда как два года назад этот показатель составлял 71%.

Ивановская также сообщила, что в последние годы уменьшается количество сообщений о нарушении языкового законодательства в высшем образовании, но растет количество таких случаев во внешкольной сфере.

