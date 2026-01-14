В Україні можуть запровадити “іспит з української” для всіх: що чекає іноземців і держслужбовців

В Україні можуть кардинально змінити правила гри для тих, хто хоче стати громадянином або працювати в державних органах. Кабінет Міністрів України пропонує запровадити сертифікаційні іспити з української мови як іноземної, а також уніфікувати процедуру підтвердження рівня володіння державною мовою для посадовців. Про це сказано у законопроєкті №14353 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури визначення рівня володіння українською мовою".

Кабмін пропонує сертифікаційні іспити з української як іноземної — нові правила для громадян та іноземців

За словами ініціаторів, нововведення має спростити процедуру оцінювання мовних компетенцій та зробити її більш прозорою, а також узгодженою з міжнародними практиками. “Ми прагнемо створити чітку систему перевірки володіння українською для всіх категорій людей — від держслужбовців до іноземців, які претендують на громадянство”, — йдеться у пояснювальних матеріалах.

Що зміниться:

Буде переглянута класична класифікація рівнів володіння українською для громадян України.

Запровадять окрему систему рівнів для української як іноземної , що особливо важливо для іноземців, які хочуть стати громадянами.

Національна комісія зі стандартів державної мови отримує нові повноваження: визначати методики перевірки, затверджувати рівні володіння, організовувати іспити та затверджувати завдання. Передбачено й розширення міжнародної співпраці комісії.

Цікаво, що ще у 2021 році Українська бібліотечна асоціація та Національна комісія зі стандартів державної мови домовилися про створення мережі пунктів для проходження іспитів у бібліотеках, а потім оголосили умови їх проведення. Тепер ця ініціатива може перерости в національну систему сертифікації, яка зачіпає всіх, хто вступає на державну службу або хоче отримати українське громадянство.

Експерти наголошують: нові правила можуть стати як шансом для інтеграції іноземців, так і серйозним випробуванням для тих, хто погано володіє державною мовою. Сертифікаційні іспити можуть стати обов’язковим етапом у працевлаштуванні, вступі на держслужбу та оформленні громадянства.

Законопроєкт №14353 покликаний зробити систему більш зрозумілою та передбачуваною, а також наблизити її до міжнародних стандартів оцінювання мовної компетенції. Для держави це крок до підвищення мовної грамотності та стандартизації процесів, для громадян — новий виклик, який потрібно буде пройти.

Нагадаємо, "Коментарі" раніше повідомляли, що в Україні заборнять викладання російською мовою в приватних школах.



