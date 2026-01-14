logo

Главная Новости Общество Наука и образование В Украине могут ввести "экзамен по украинскому" для всех: что ждет иностранцев и госслужащих
НОВОСТИ

В Украине могут ввести "экзамен по украинскому" для всех: что ждет иностранцев и госслужащих

Хочешь стать гражданином Украины или работать на государственном посту? Теперь придется доказать уровень владения языком.

14 января 2026, 13:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине могут кардинально изменить правила игры для тех, кто желает стать гражданином или работать в государственных органах. Кабинет Министров Украины предлагает ввести сертификационные экзамены по украинскому языку как иностранному , а также унифицировать процедуру подтверждения уровня владения государственным языком для должностных лиц. Об этом говорится в законопроекте №14353 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию процедуры определения уровня владения украинским языком".

В Украине могут ввести "экзамен по украинскому" для всех: что ждет иностранцев и госслужащих

Кабмин предлагает сертификационные экзамены по украинскому как иностранному — новые правила для граждан и иностранцев

По словам инициаторов, нововведение должно упростить процедуру оценки языковых компетенций и сделать ее более прозрачной, а также согласованной с международными практиками. "Мы стремимся создать четкую систему проверки владения украинским для всех категорий людей — от госслужащих до иностранцев, претендующих на гражданство", — говорится в объяснительных материалах.

Что изменится:

  • Будет пересмотрена классическая классификация уровней владения украинским для граждан Украины.

  • Внедрят отдельную систему уровней для украинского как иностранного , что особенно важно для иностранцев, желающих стать гражданами.

  • Национальная комиссия по стандартам государственного языка получает новые полномочия: определять методики проверки, утверждать уровни владения, организовывать экзамены и утверждать задачи. Предусмотрено и расширение международного сотрудничества комиссии.

Интересно, что еще в 2021 году Украинская библиотечная ассоциация и Национальная комиссия по стандартам государственного языка договорились о создании сети пунктов для прохождения экзаменов в библиотеках , а затем объявили условия их проведения. Теперь эта инициатива может перерасти в национальную систему сертификации , затрагивающую всех, кто вступает на государственную службу или хочет получить украинское гражданство.

Эксперты отмечают: новые правила могут стать как шансом для интеграции иностранцев , так и серьезным испытанием для тех, кто плохо владеет государственным языком. Сертификационные экзамены могут стать обязательным этапом в трудоустройстве, поступлении на госслужбу и оформлении гражданства.

Законопроект №14353 призван сделать систему более понятной и предсказуемой , а также приблизить ее к международным стандартам оценки языковой компетенции. Для государства это шаг к повышению языковой грамотности и стандартизации процессов, для граждан новый вызов, который нужно будет пройти.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали, что в Украине запрещают преподавание на русском языке в частных школах.




