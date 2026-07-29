В Казахстані знайшли унікальний "будинок на колесах" віком понад 1000 років

Археологи на північному сході Казахстану зробили відкриття, яке може змінити уявлення про життя середньовічних кочових народів. У поховальному комплексі Байдала поблизу Павлодара вони виявили винятково добре збережене дерев'яне колісне житло, датоване 9-11 століттями, що припадає на період Кімак-Кипчакської держави.

У Казахстані знайшли середньовічний "будинок на колесах". Фото: Леман Алтунташ / Arkeonews

Знахідка являє собою дерев'яний віз з встановленим на ньому наметовим будинком, конструкція якого нагадує традиційну казахську юрту. За даними влади Павлодарської області, аналогів такому артефакту досі не знаходили в Казахстані, а також в інших регіонах євразійського степу. Раніше про подібні пересувні оселі було відомо лише з письмових джерел та історичних зображень.

Поруч з "будинком на колесах" археологи знайшли дерев'яне сідло, стремена, кінські вудила, елементи зброї, ювелірні прикраси, шовкові тканини та інші предмети побуту. Ці артефакти допомагають краще зрозуміти технології, ремесла та повсякденне життя кочових спільнот.

Частини середньовічного будинку на колесах

Особливу цінність відкриття надає стан збереження деревини. Органічні матеріали рідко переживають століття, тому дослідники зазвичай реконструюють подібні споруди лише за непрямими ознаками. Цього разу вдалося побачити реальну конструкцію житла, яке можна було перевозити без повного розбирання.

На думку археологів, такі мобільні будинки могли використовувати представники степової еліти або політичні лідери, які постійно переміщувалися між сезонними стоянками. Крім практичного призначення, знахідка могла мати й символічне значення, адже її виявили у складі поховального комплексу. Це може свідчити про високий статус власника або про особливу роль такого житла в поховальних обрядах.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що археологи переосмислюють історію людства після відкриття в Саудівській Аравії.