В Казахстане нашли уникальный "дом на колесах" возрастом старше 1000 лет

Археологи на северо-востоке Казахстана совершили открытие, которое может изменить представление о жизни средневековых кочевых народов. В погребальном комплексе Байдала близ Павлодара они обнаружили исключительно хорошо сохранившееся деревянное колесное жилье, датированное 9-11 веками, приходящееся на период Кимак-Кипчакского государства.

В Казахстане обнаружили средневековый "дом на колесах". Фото: Леман Алтунташ / Arkeonews

Находка представляет собой деревянную телегу с установленным на ней палаточным домом, конструкция которого напоминает традиционную казахскую юрту. По данным властей Павлодарской области, аналогов такому артефакту до сих пор не находили в Казахстане, а также в других регионах евразийской степи. Ранее о подобных передвижных домах было известно только из письменных источников и исторических изображений.

Рядом с "домом на колесах" археологи обнаружили деревянное седло, стремена, лошадиные удила, элементы оружия, ювелирные украшения, шелковые ткани и другие предметы быта. Эти артефакты помогают лучше понять технологии, ремесла и повседневную жизнь кочевых сообществ.

Части средневекового дома на колесах

Особую ценность открытию придает состояние сохранности древесины. Органические материалы редко переживают века, поэтому исследователи обычно реконструируют подобные постройки только по косвенным признакам. На этот раз удалось увидеть реальную конструкцию жилья, которое можно было перевозить без полной разборки.

По мнению археологов, такие мобильные дома могли использовать представители степной элиты или политические лидеры, постоянно перемещавшиеся между сезонными стоянками. Помимо практического назначения находка могла иметь и символическое значение, ведь ее обнаружили в составе погребального комплекса. Это может свидетельствовать о высоком статусе собственника или особой роли такого жилья в погребальных обрядах.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что археологи переосмысливают историю человечества после открытия в Саудовской Аравии.