В Африці знаходиться земля, якою не хоче володіти жодна країна світу: у чому причина

У світі, де держави десятиліттями борються за кожний кілометр землі, є рідкісний винятковий випадок – територія, від якої добровільно відмовилися одразу дві країни. Йдеться про Бір-Тавіль – невелику ділянку пустелі між Єгипет та Судан.

Як пише IFLScience, цей регіон має форму неправильного чотирикутника і вже багато років залишається поза офіційною юрисдикцією. Ні Каїр, ні Хартум не хочуть брати його під контроль, оскільки визнання прав на Бір-Тавіль автоматично означає відмову від ціннішої сусідньої території – так званого трикутника Халаїб.

Бір-Тавіль розташований у дуже важкодоступній місцевості: тут немає доріг, інфраструктури, зв'язку та навіть елементарних орієнтирів. Клімат суворий – спека, кам'янисті рівнини та відсутність води роблять регіон практично непридатним для життя.

Проте повністю порожнім його назвати не можна. За словами дослідника Університету Ланкашира Діна Каралекаса, тут давно проживає кочовий народ абабде. Крім того, останніми роками на території фіксується активність старателів – у регіоні ведеться видобуток золота, від кустарних робіт до промислових операцій.

Незважаючи на відсутність офіційної влади, Бір-Тавіль привертав увагу авантюристів: щонайменше дев'ять осіб у різний час намагалися оголосити себе правителями цієї "нічийної землі". Однак жодна з таких спроб не була визнана ООН.

Історики пов'язують унікальний статус регіону із помилками колоніальної епохи. Наприкінці ХІХ століття Британська імперія провела відразу дві лінії кордону, що створило правової феномен. В результаті Бір-Тавіль виявився територією, яка формально нікому не потрібна, але продовжує існувати поза системою сучасних держав.

