В Африке фиксируют явление, которого никто не ожидал: что говорят ученые

В Африке фиксируют неожиданное, но все более масштабное явление – леса начинают восстанавливаться без массовых программ высадки деревьев. Как сообщает EcoNews, особенно заметные изменения происходят в центральных регионах Танзания, где фермеры наблюдают возвращение растительности на долгое время остававшиеся опустошенными территории.

Лес в Африке. Фото: из открытых источников

Ключ к этому процессу – не "чудо", а новый подход к земледелию. Местные общины активно применяют метод Farmer Managed Natural Regeneration – восстановление, основанное на использовании так называемого "подземного леса". Речь идет о живых корнях и пнях деревьев, которые остаются после вырубки и способны давать новые побеги.

Фермеры отбирают самые сильные из них и обрезают более слабые, направляя ресурсы растения на развитие нескольких стволов. В то же время, молодые деревья защищают от скота, ведь выпас часто уничтожает ростки еще на раннем этапе.

Эксперты отмечают: традиционные кампании по высадке деревьев в засушливых регионах часто проваливаются – до 80% саженцев не выживают из-за нехватки воды и ухода. В то же время "подземный лес" имеет природное преимущество – глубокую корневую систему, позволяющую растениям выдерживать засуху.

По данным экологических организаций, в регионе Домой уже удалось восстановить более 15 миллионов деревьев и сотни тысяч гектаров земель. Дополнительно внедряются программы хранения воды, что усиливает эффект восстановления.

Исследование, опубликованное в PLOS Climate, подтверждает: новые леса изменяют жизнь людей. Фермеры отмечают улучшение урожайности, снижение перегрева почвы и даже лучшие вкусовые качества овощей. В регионах, где еще недавно царила деградация, формируется новое экологическое равновесие.

