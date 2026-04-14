В Африці фіксують явище, якого ніхто не очікував: що говорять вчені

В Африці фіксують несподіване, але дедалі масштабніше явище – ліси починають відновлюватися без масових програм висадки дерев. Як повідомляє EcoNews, особливо помітні зміни відбуваються в центральних регіонах Танзанія, де фермери спостерігають повернення рослинності на території, що довгий час залишалися спустошеними.

Ліс в Африці. Фото: з відкритих джерел

Ключ до цього процесу — не "диво", а новий підхід до землеробства. Місцеві громади активно застосовують метод Farmer Managed Natural Regeneration – відновлення, яке базується на використанні так званого "підземного лісу". Йдеться про живі корені та пні дерев, які залишаються після вирубки і здатні давати нові пагони.

Фермери відбирають найсильніші з них і обрізають слабші, спрямовуючи ресурси рослини на розвиток кількох стовбурів. Водночас молоді дерева захищають від худоби, адже випас часто знищує паростки ще на ранньому етапі.

Експерти наголошують: традиційні кампанії з висадки дерев у посушливих регіонах часто провалюються – до 80% саджанців не виживають через нестачу води та догляду. Натомість "підземний ліс" має природну перевагу – глибоку кореневу систему, що дозволяє рослинам витримувати посуху.

За даними екологічних організацій, у регіоні Додома вже вдалося відновити понад 15 мільйонів дерев і сотні тисяч гектарів земель. Додатково впроваджуються програми збереження води, що підсилює ефект відновлення.

Дослідження, опубліковане в PLOS Climate, підтверджує: нові ліси змінюють життя людей. Фермери відзначають покращення врожайності, зниження перегріву ґрунтів і навіть кращі смакові якості овочів. У регіонах, де ще недавно панувала деградація, формується нова екологічна рівновага.

