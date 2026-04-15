В Африке находится земля, которой не хочет владеть ни одна страна мира: в чем причина

В мире, где государства десятилетиями борются за каждый километр земли, существует редкий исключительный случай – территория, от которой добровольно отказались сразу две страны. Речь идет о Бир-Тавиль – небольшом участке пустыни между Египет и Судан.

Как пишет IFLScience, этот регион имеет форму неправильного четырехугольника и уже много лет остается вне официальной юрисдикции. Ни Каир, ни Хартум не хотят брать его под контроль, поскольку признание прав на Бир-Тавиль автоматически означает отказ от более ценной соседней территории – так называемого треугольника Халаиб.

Бир-Тавиль расположен в крайне труднодоступной местности: здесь нет дорог, инфраструктуры, связи и даже элементарных ориентиров. Климат суровый – жара, каменистые равнины и отсутствие воды делают регион практически непригодным для жизни.

Тем не менее, полностью пустым его назвать нельзя. По словам исследователя Университета Ланкашира Дина Каралекаса, здесь издавна проживает кочевой народ абабде. Кроме того, в последние годы на территории фиксируется активность старателей – в регионе ведется добыча золота, от кустарных работ до промышленных операций.

Несмотря на отсутствие официальной власти, Бир-Тавиль привлекал внимание авантюристов: как минимум девять человек в разное время пытались объявить себя правителями этой "ничейной земли". Однако ни одна из таких попыток не была признана ООН.

Историки связывают уникальный статус региона с ошибками колониальной эпохи. В конце XIX века Британская империя провела сразу две линии границы, что и создало правовой парадокс. В результате Бир-Тавиль оказался территорией, которая формально никому не нужна, но продолжает существовать вне системы современных государств.

