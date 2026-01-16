Уряд ухвалив сенсаційне рішення: очне навчання у всіх закладах освіти країни тимчасово припиняється

Уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення освітнього процесу в очній формі у всіх закладах освіти України. Це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Про це повідомляють в osvita.ua.

Через надзвичайну ситуацію в енергосистемах школи та університети переходять на дистанційку або продовжують канікули

Причиною рішення стали наслідки надзвичайної ситуації державного рівня у електроенергетичних системах, спричинені ракетно-дроновими атаками російської федерації. Влада наголошує, що безпека дітей і працівників закладів освіти є пріоритетом, тому місцева влада повинна оперативно вживати заходів залежно від ситуації у регіоні.

Уряд доручив регіональним органам влади визначити подальший режим роботи закладів: це може бути перехід на дистанційне навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Як повідомляють у столичній адміністрації, у Києві всі школи продовжать канікули до 1 лютого, тоді як дитсадки працюватимуть за режимом, визначеним з урахуванням безпекової ситуації на місці.

Це рішення є частиною комплексних заходів щодо забезпечення стабільності освітнього процесу під час надзвичайних умов та захисту дітей від можливих ризиків у зв’язку з порушенням роботи електросистем. Уряд також закликає батьків і освітян уважно слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватися рекомендацій органів місцевого самоврядування.

Фахівці зазначають, що такі заходи дозволяють зменшити ризики для учнів і забезпечити безпечне навчання навіть у складних умовах, коли відновлення енергопостачання та безпека об’єктів ще не повністю стабілізовані.

