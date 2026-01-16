logo

Правительство приняло сенсационное решение: очное обучение во всех учебных заведениях страны временно прекращается

Решение касается всех образовательных учреждений — от детсадов до вузов, оно связано с последствиями ракетно-дроновых атак РФ.

16 января 2026, 20:30
Автор:
avatar

Проніна Анна

Правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме во всех учебных заведениях Украины. Это касается заведений дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Об этом сообщают в osvita.ua.

Правительство приняло сенсационное решение: очное обучение во всех учебных заведениях страны временно прекращается

Из-за чрезвычайной ситуации в энергосистемах школы и университеты переходят на дистанционку или продлевают каникулы.

Причиной решения стали последствия чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах, вызванные ракетно-дроновыми атаками российской федерации. Власти подчеркивают, что безопасность детей и работников учебных заведений является приоритетом, поэтому местные власти должны оперативно принимать меры в зависимости от ситуации в регионе.

Правительство поручило региональным органам власти определить дальнейший режим работы заведений: это может быть переход на дистанционное обучение или продление/введение зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Как сообщают в столичной администрации, в Киеве все школы продлят каникулы до 1 февраля, тогда как детсады будут работать по режиму, определенному с учетом ситуации безопасности на месте.

Это решение является частью комплексных мер по обеспечению стабильности образовательного процесса во время чрезвычайных условий и защиты детей от возможных рисков в связи с нарушением работы электросистем. Правительство также призывает родителей и педагогов внимательно следить за официальными сообщениями и придерживаться рекомендаций органов местного самоуправления.

Специалисты отмечают, что такие меры позволяют снизить риски для учащихся и обеспечить безопасное обучение даже в сложных условиях, когда восстановление энергоснабжения и безопасность объектов еще не полностью стабилизированы.

Читайте на "Комментариях", что в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике Министерство образования и науки и Киевская ГГА должны продлить или установить зимние каникулы в Киеве до 1 февраля 2026 года.



