Правительство приняло сенсационное решение: очное обучение во всех учебных заведениях страны временно прекращается

Правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме во всех учебных заведениях Украины. Это касается заведений дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Об этом сообщают в osvita.ua.

Из-за чрезвычайной ситуации в энергосистемах школы и университеты переходят на дистанционку или продлевают каникулы.

Причиной решения стали последствия чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах, вызванные ракетно-дроновыми атаками российской федерации. Власти подчеркивают, что безопасность детей и работников учебных заведений является приоритетом, поэтому местные власти должны оперативно принимать меры в зависимости от ситуации в регионе.

Правительство поручило региональным органам власти определить дальнейший режим работы заведений: это может быть переход на дистанционное обучение или продление/введение зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Как сообщают в столичной администрации, в Киеве все школы продлят каникулы до 1 февраля, тогда как детсады будут работать по режиму, определенному с учетом ситуации безопасности на месте.

Это решение является частью комплексных мер по обеспечению стабильности образовательного процесса во время чрезвычайных условий и защиты детей от возможных рисков в связи с нарушением работы электросистем. Правительство также призывает родителей и педагогов внимательно следить за официальными сообщениями и придерживаться рекомендаций органов местного самоуправления.

Специалисты отмечают, что такие меры позволяют снизить риски для учащихся и обеспечить безопасное обучение даже в сложных условиях, когда восстановление энергоснабжения и безопасность объектов еще не полностью стабилизированы.

