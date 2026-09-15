Університети більше не можуть чекати на удар: МОН висунуло жорсткі вимоги до навчання під час війни

Українські університети мають перестати реагувати на воєнні виклики постфактум і навчитися працювати заздалегідь підготовленими сценаріями. У Міністерстві освіти і науки наголошують: через постійні атаки ситуація може змінюватися буквально за лічені хвилини, тому універсальної моделі навчання для всіх вишів бути не може. Про нові підходи розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Студенти. Фото: з відкритих джерел

За його словами, головним завданням університетів залишається одночасно гарантувати безпеку студентів і викладачів та не допустити падіння якості освіти.

У кожному закладі мають бути чітко прописані правила на випадок повітряної тривоги, тривалого відключення електроенергії, проблем зі зв’язком або вимушеного переходу на дистанційне навчання. Причому студенти й викладачі повинні знати ці алгоритми ще до виникнення критичної ситуації.

Окремо в МОН наголошують на готовності до онлайн-навчання. Платформи, розклад і цифрові матеріали мають бути протестовані наперед, а викладачі – забезпечені можливістю працювати навіть за перебоїв з електрикою та інтернетом.

Безпека має переважати над проведенням синхронного заняття. Під час тривоги лекція повинна перериватися, а після евакуації до безпечного місця студентам і викладачам, які не можуть повернутися до заняття, мають надати записи, матеріали або індивідуальні консультації.

Практичні та лабораторні роботи, які потребують спеціального обладнання, рекомендують проводити очно у безпечні періоди. Натомість консультації, проєктну та самостійну роботу можна переносити в онлайн або асинхронний формат.

Ще одна проблема – комунікація. У МОН вважають неприпустимою ситуацію, коли розклад, посилання на заняття та завдання розкидані по різних чатах. Університет має мати єдину цифрову точку входу і резервний канал зв’язку.

Після зміни навчального графіка виші також повинні перевіряти, який обсяг програми реально опрацьовано, і за потреби коригувати плани. Академічна автономія, наголошують у МОН, означає не лише свободу ухвалювати рішення, а й відповідальність за безпеку людей та якість освіти.

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