Университеты больше не могут ждать удара: МОН выдвинуло жесткие требования к учебе во время войны

Украинские университеты должны перестать реагировать на военные вызовы постфактума и научиться работать заранее подготовленными сценариями. В Министерстве образования и науки подчеркивают: из-за постоянных атак ситуация может меняться буквально за считанные минуты, поэтому универсальной модели обучения для всех вузов быть не может. О новых подходах рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Студенты. Фото: из открытых источников

По его словам, главной задачей университетов остается одновременно обеспечить безопасность студентов и преподавателей и не допустить падения качества образования.

В каждом заведении должны быть четко прописаны правила в случае воздушной тревоги, длительного отключения электроэнергии, проблем со связью или вынужденного перехода на дистанционное обучение. Причем студенты и преподаватели должны знать эти алгоритмы еще до критической ситуации.

Отдельно в МОН подчеркивают готовность к онлайн-обучению. Платформы, расписание и цифровые материалы должны быть протестированы вперед, а преподаватели обеспечены возможностью работать даже при перебоях с электричеством и интернетом.

Безопасность должна преобладать над проведением синхронного занятия. Во время тревоги лекция должна прерываться, а после эвакуации в безопасное место студентам и преподавателям, которые не могут вернуться к занятию, должны предоставить записи, материалы или индивидуальные консультации.

Практические и лабораторные работы, нуждающиеся в специальном оборудовании, рекомендуют проводить очно в безопасные периоды. Консультации, проектную и самостоятельную работу можно переносить в онлайн или асинхронный формат.

Еще одна проблема – коммуникация. В МОН считают недопустимой ситуацию, когда расписание, ссылки на занятия и задачи разбросаны по разным чатам. Университет должен иметь единую точку входа и резервный канал связи.

После смены учебного графика вузы также должны проверять, какой объем программы реально обработан, и при необходимости корректировать планы. Академическая автономия, отмечают в МОН, означает не только свободу принимать решения, но и ответственность за безопасность людей и качество образования.

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