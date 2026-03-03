Український правопис нарешті остаточно закріпили: від шкіл до судів – одна норма для всіх

Український правопис офіційно закріпили як стандарт державної мови. В основі документа – редакція 2019 року, однак тепер її вперше затверджено як єдиний нормативний орієнтир для всієї держави. Рішення ухвалила Національна комісія зі стандартів державної мови на виконання постанови Верховної Ради щодо посилення ролі української мови в публічному просторі.

Український правопис 2019 року став офіційним стандартом державної мови

За словами віцепрем’єрки з гуманітарної політики та міністерки культури Тетяни Бережної, йдеться не просто про чергове оновлення документа, а про інституційне закріплення єдиної мовної норми. Це означає, що відтепер усі державні органи, суди, освітні заклади, медіа та офіційні установи мають орієнтуватися на один узгоджений текст правопису.

Вперше правопис затверджено не як рекомендаційний документ, а як офіційний стандарт, що забезпечує послідовність у публічній комунікації. Єдина норма покликана усунути суперечності у правописних практиках, які виникали через різні трактування або паралельне використання альтернативних форм.

В основі затвердженого тексту – редакція 2019 року, яка свого часу викликала широку суспільну дискусію. Під час її підготовки було враховано понад 1400 пропозицій від громадськості, фахівців-філологів, освітніх установ та державних інституцій. Робоча група, яка працювала над фінальною версією, вдосконалила структуру документа, здійснила редакційні та технічні правки, а також прибрала з ілюстративної частини приклади, пов’язані з державою-агресором.

У Комісії наголошують, що ці уточнення не змінюють базових правил правопису, які вже використовуються у школах та університетах. Тобто для громадян жодних нових різких змін у написанні слів чи граматичних формах не передбачено. Мова йде радше про юридичне закріплення вже чинної редакції.

Текст набере чинності після того, як уряд ухвалить рішення про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів від 22 травня 2019 року №437 "Питання українського правопису". Після цього затверджений варіант буде офіційно оприлюднений на сайті Нацкомісії.

Це рішення є частиною ширшої державної політики у сфері мови. Серед інших кроків – оновлення мовних аспектів законодавства, розвиток українськомовного аудіовізуального контенту, а також створення Єдиного глосарія правових термінів.

Таким чином, правопис 2019 року переходить у статус повноцінного стандарту. І це означає, що мовна політика держави переходить від дискусій до чітко визначених правил, які мають діяти однаково в усіх сферах публічного життя.

Читайте також в "Коментарях", що під час судового засідання Ігор Коломойський звернувся до журналіста Ігоря Циганика з питаннями щодо знання української мови. За повідомленнями з зали суду, бізнесмен приніс із собою книгу “Чорний Ворон” авторства Василя Шкляра. Роман присвячений подіям 1920-х років і описує боротьбу повстанців Холодного Яру проти більшовицької влади. Під час засідання Коломойський продемонстрував книгу та почав ставити журналісту запитання, пов’язані з українською мовою. Деталі розмови та реакція сторін наразі не коментувалися офіційно.