Украинское правописание наконец-то окончательно закрепили: от школ до судов – одна норма для всех

Украинское правописание официально закрепили как стандарт государственного языка. В основе документа – редакция 2019 года, однако теперь она впервые утверждена как единый нормативный ориентир для всего государства . Решение приняла Национальная комиссия по стандартам государственного языка во исполнение постановления Верховной Рады по усилению роли украинского языка в публичном пространстве.

Украинское правописание 2019 года стало официальным стандартом государственного языка

По словам вице-премьера по гуманитарной политике и министерше культуры Татьяны Бережной, речь идет не просто об очередном обновлении документа, а об институциональном закреплении единой языковой нормы. Это означает, что все государственные органы, суды, образовательные учреждения, медиа и официальные учреждения должны ориентироваться на один согласованный текст правописания .

Впервые правописание утверждено не как рекомендательный документ, а как официальный стандарт, обеспечивающий последовательность в публичной коммуникации. Единая норма призвана устранить противоречия в правописных практиках, возникающих из-за различных трактовок или параллельного использования альтернативных форм.

В основе утвержденного текста – редакция 2019, которая в свое время вызвала широкую общественную дискуссию. В ходе ее подготовки было учтено более 1400 предложений от общественности, специалистов-филологов, образовательных учреждений и государственных институций. Рабочая группа, работавшая над финальной версией, усовершенствовала структуру документа, осуществила редакционные и технические правки, а также убрала из иллюстративной части примеры, связанные с государством-агрессором .

В Комиссии отмечают, что эти уточнения не изменяют базовые правила правописания, которые уже используются в школах и университетах. То есть, для граждан никаких новых резких изменений в написании слов или грамматических формах не предусмотрено. Речь идет скорее о юридическом закреплении уже действующей редакции.

Текст вступит в силу после того, как правительство примет решение о потере действия постановления Кабинета Министров от 22 мая 2019 года №437 "Вопросы украинского правописания". После этого утвержденный вариант будет официально обнародован на сайте Национальной комиссии.

Это решение является частью более широкой государственной политики в сфере языка. Среди других шагов – обновление языковых аспектов законодательства, развитие украиноязычного аудиовизуального контента, а также создание единого глоссария правовых терминов.

Таким образом, правописание 2019 переходит в статус полноценного стандарта. Это означает, что языковая политика государства переходит от дискуссий к четко определенным правилам , которые должны действовать одинаково во всех сферах публичной жизни.

