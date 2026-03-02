Коломойський і мовний скандал: що сталося на засіданні

Під час судового засідання Ігор Коломойський звернувся до журналіста Ігоря Циганика з питаннями щодо знання української мови.

Засідання по справі Коломойського

За повідомленнями з зали суду, бізнесмен приніс із собою книгу “Чорний Ворон” авторства Василя Шкляра. Роман присвячений подіям 1920-х років і описує боротьбу повстанців Холодного Яру проти більшовицької влади.

Під час засідання Коломойський продемонстрував книгу та почав ставити журналісту запитання, пов’язані з українською мовою. Деталі розмови та реакція сторін наразі не коментувалися офіційно.

“Чорний Ворон” є одним із відомих історичних романів сучасної української літератури, присвячених періоду визвольних змагань та діяльності повстанців Холодного Яру.

Судове засідання тривало у звичайному режимі, попри епізод із літературною дискусією.

