Коломойський і мовний скандал: що сталося на засіданні

Ткачова Марія
Під час судового засідання Ігор Коломойський звернувся до журналіста Ігоря Циганика з питаннями щодо знання української мови.
Засідання по справі Коломойського
За повідомленнями з зали суду, бізнесмен приніс із собою книгу “Чорний Ворон” авторства Василя Шкляра. Роман присвячений подіям 1920-х років і описує боротьбу повстанців Холодного Яру проти більшовицької влади.
Під час засідання Коломойський продемонстрував книгу та почав ставити журналісту запитання, пов’язані з українською мовою. Деталі розмови та реакція сторін наразі не коментувалися офіційно.
“Чорний Ворон” є одним із відомих історичних романів сучасної української літератури, присвячених періоду визвольних змагань та діяльності повстанців Холодного Яру.
Судове засідання тривало у звичайному режимі, попри епізод із літературною дискусією.