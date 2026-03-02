Коломойский и мовный скандал: что произошло на заседании

Во время судебного заседания Игорь Коломойский обратился к журналисту Игорю Цыганику с вопросами по знанию украинского языка.

Заседание по делу Коломойского

По сообщениям из зала суда, бизнесмен принес с собой книгу "Черный Ворон" авторства Василия Шкляра. Роман посвящен событиям 1920-х годов и описывает борьбу повстанцев Холодного Яра против большевистской власти.

Во время заседания Коломойский продемонстрировал книгу и стал задавать журналисту вопросы, связанные с украинским языком. Детали разговора и реакция сторон пока не комментировались официально.

"Черный Ворон" является одним из известных исторических романов современной украинской литературы, посвященных периоду освободительной борьбы и деятельности повстанцев Холодного Яра.

Судебное заседание продолжалось в обычном режиме, несмотря на эпизод с литературной дискуссией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что Международный паралимпийский комитет не допустил парадную форму украинской сборной к использованию на Зимних Паралимпийских играх 2026 года.

По его словам, форма содержала изображение полной карты Украины без оккупированных территорий. В МПК заявили, что такая символика носит политический характер и не может быть использована во время официальных мер. Сушкевич отметил, что форму разработал украинский дизайнер Виктор Анисимов, который также создавал экипировку для Паралимпиады-2024 в Париже. Тогда, по его словам, согласование также длилось долго, однако команде удалось отстоять концепцию.

