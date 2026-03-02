Коломойский и мовный скандал: что произошло на заседании

Рубрики
Во время судебного заседания Игорь Коломойский обратился к журналисту Игорю Цыганику с вопросами по знанию украинского языка.
Заседание по делу Коломойского
По сообщениям из зала суда, бизнесмен принес с собой книгу "Черный Ворон" авторства Василия Шкляра. Роман посвящен событиям 1920-х годов и описывает борьбу повстанцев Холодного Яра против большевистской власти.
Во время заседания Коломойский продемонстрировал книгу и стал задавать журналисту вопросы, связанные с украинским языком. Детали разговора и реакция сторон пока не комментировались официально.
"Черный Ворон" является одним из известных исторических романов современной украинской литературы, посвященных периоду освободительной борьбы и деятельности повстанцев Холодного Яра.
Судебное заседание продолжалось в обычном режиме, несмотря на эпизод с литературной дискуссией.