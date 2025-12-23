Українські школи переходять на 12-річку: МОН назвав дату

Тема переходу українських шкіл на 12-річну систему навчання викликає жваві обговорення серед батьків та освітян. В інформаційному просторі періодично з’являються чутки про прискорення реформи: мовляв, 12 клас запровадять вже наступного року.

12-річна школа в Україні: коли з’являться перші класи та що зміниться для учнів

У Міністерстві освіти й науки (МОН) вирішили спростувати всі домисли. За словами заступниці міністра Надії Кузьмичової, реформа залишається незмінною та обов’язковою, але старшокласники, які навчаються за старою системою, не постраждають.

Коли стартує 12-річка

2027 рік – стартує перший набір до профільної старшої школи (ліцеїв) для учнів, які закінчать 9 класів. Навчання у старшій школі триватиме три роки (10–12 класи).

2029 рік – перші фізично 12-ті класи відкриються у школах.

2030 рік – перший випуск учнів, які пройшли повні 12 років навчання.

Першими "дванадцятирічками" стануть діти, що пішли до першого класу у 2018 році. Учні старших класів наразі завершать школу за 11-річною програмою.

Навіщо потрібна реформа

МОН підкреслює, що 12-річка не просто додає рік навчання, а змінює його структуру. Старша школа стане трирічною профільною освітою, що дозволить:

Зменшити навантаження на учнів – скоротиться кількість предметів, зникне "захаращене" навчання.

Свідомо обирати профіль – гуманітарний, природничий, математичний чи інший, з поглибленим вивченням.

Відповідати європейським стандартам – 12 років навчання дозволяють краще підготуватися до університету та дорослого життя.

Що варто знати батькам

Батькам старшокласників не варто хвилюватися — для їхніх дітей нічого не змінюється. Натомість батьки учнів середньої школи можуть вже зараз обирати академічні ліцеї, що відкриють набір за новою системою з 2027 року.

"Мета реформи — не просто продовжити навчання, а створити сучасну школу, де учень може обирати свій шлях і готуватися до майбутньої професії", — пояснюють у МОН.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що після відкриття кордонів для юнаків віком 18–22 років в українському суспільстві знову спалахнула дискусія: чи не призведе це до масового виїзду молоді та спустошення вітчизняних університетів. У Міністерстві освіти і науки відповіли прямо – паніка перебільшена.