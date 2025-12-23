"Молодь рветься за кордон, не можна їх втримати" – у МОН жорстко відповіли на паніку через виїзд 18–22-річних

Рубрики
Після відкриття кордонів для юнаків віком 18–22 років в українському суспільстві знову спалахнула дискусія: чи не призведе це до масового виїзду молоді та спустошення вітчизняних університетів. У Міністерстві освіти і науки відповіли прямо – паніка перебільшена.
Виїзд молоді 18–22 років: у МОН зруйнували головний міф і зробили неочікувану заяву
Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що МОН не фіксує кількісних втрат першокурсників у закладах вищої освіти після пом’якшення правил виїзду.
"Я абсолютно переконаний: заборонами людей не втримати", – наголосив посадовець.
За словами Трофименка, саме закриті кордони у попередні роки лише посилювали бажання молоді виїхати. Причини – не лише економічні, а й психологічні та особисті. Багато юнаків мають родичів за кордоном і прагнуть відновити родинні зв’язки.
Посадовець переконаний: якби заборону зняли вже після завершення війни, країна могла б зіткнутися зі значно більшими втратами.
У МОН підкреслюють: дані, які надходять безпосередньо від університетів, не підтверджують жодних сплесків відрахувань чи масового неприбуття першокурсників.
Також у відомстві закликали відрізняти поодинокі випадки від системних явищ.
"Наративи про автобуси, заповнені школярами, яких масово вивозять для вступу до Європи, не відповідають дійсності", – зазначив Трофименко.
За його словами, за кордон справді їдуть окремі талановиті випускники – переможці олімпіад, абітурієнти з високими балами. Але така конкуренція за сильних студентів існує в усьому світі, і Україна тут не виняток.
Раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що категорія чоловіків 18–22 років не створює суттєвого навантаження на пасажиропотік.
Водночас окремі іноземні ЗМІ публікували дані про зростання кількості українських юнаків у країнах ЄС. У МОН наголошують: ці цифри не свідчать про втрату студентів українською системою освіти і не враховують фактор повернення.
У міністерстві визнають: повністю "втримати" молодь неможливо. Але стратегія полягає не в заборонах, а у створенні привабливих умов навчання в Україні, за які молодь захоче боротися сама.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в 2026 році з ВНЗ України відрахують 200 тисяч студентів.