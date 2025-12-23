"Молодь рветься за кордон, не можна їх втримати" – у МОН жорстко відповіли на паніку через виїзд 18–22-річних

Після відкриття кордонів для юнаків віком 18–22 років в українському суспільстві знову спалахнула дискусія: чи не призведе це до масового виїзду молоді та спустошення вітчизняних університетів. У Міністерстві освіти і науки відповіли прямо – паніка перебільшена.

Виїзд молоді 18–22 років: у МОН зруйнували головний міф і зробили неочікувану заяву

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що МОН не фіксує кількісних втрат першокурсників у закладах вищої освіти після пом’якшення правил виїзду.

"Я абсолютно переконаний: заборонами людей не втримати", – наголосив посадовець.

Чому відкриті кордони не стали катастрофою

За словами Трофименка, саме закриті кордони у попередні роки лише посилювали бажання молоді виїхати. Причини – не лише економічні, а й психологічні та особисті. Багато юнаків мають родичів за кордоном і прагнуть відновити родинні зв’язки.

Посадовець переконаний: якби заборону зняли вже після завершення війни, країна могла б зіткнутися зі значно більшими втратами.

Студенти не зникли – про що мовчать панічні заголовки

У МОН підкреслюють: дані, які надходять безпосередньо від університетів, не підтверджують жодних сплесків відрахувань чи масового неприбуття першокурсників.

Також у відомстві закликали відрізняти поодинокі випадки від системних явищ.

"Наративи про автобуси, заповнені школярами, яких масово вивозять для вступу до Європи, не відповідають дійсності", – зазначив Трофименко.

За його словами, за кордон справді їдуть окремі талановиті випускники – переможці олімпіад, абітурієнти з високими балами. Але така конкуренція за сильних студентів існує в усьому світі, і Україна тут не виняток.

А що кажуть прикордонники і міжнародні дані

Раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що категорія чоловіків 18–22 років не створює суттєвого навантаження на пасажиропотік.

Водночас окремі іноземні ЗМІ публікували дані про зростання кількості українських юнаків у країнах ЄС. У МОН наголошують: ці цифри не свідчать про втрату студентів українською системою освіти і не враховують фактор повернення.

Головний меседж МОН

У міністерстві визнають: повністю "втримати" молодь неможливо. Але стратегія полягає не в заборонах, а у створенні привабливих умов навчання в Україні, за які молодь захоче боротися сама.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в 2026 році з ВНЗ України відрахують 200 тисяч студентів.