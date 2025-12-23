"Молодежь рвется за границу, нельзя их удержать" – в МОН жестко ответили на панику из-за выезда 18–22-летних

После открытия границ для юношей в возрасте 18–22 лет в украинском обществе снова вспыхнула дискуссия: не приведет ли это к массовому выезду молодежи и опустошению отечественных университетов. В Министерстве образования и науки ответили прямо – паника преувеличена .

Выезд молодежи 18–22 лет: в МОН разрушили главный миф и сделали неожиданное заявление

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью "Интерфакс-Украина" заявил , что МОН не фиксирует количественных потерь первокурсников в высших учебных заведениях после смягчения правил выезда.

"Я абсолютно убежден: запретами людей не удержать", – подчеркнул чиновник.

Почему открытые границы не стали катастрофой

По словам Трофименко, именно закрытые границы в предыдущие годы лишь усиливали желание молодежи уехать. Причины – не только экономические, но и психологические и личные . Многие юноши имеют родственников за границей и стремятся восстановить родственные связи.

Чиновник убежден: если бы запрет был снят уже после завершения войны, страна могла бы столкнуться со значительно большими потерями.

Студенты не исчезли – о чем молчат панические заголовки

В МОН подчеркивают, что данные, поступающие непосредственно от университетов, не подтверждают никаких всплесков отчислений или массового неприбытия первокурсников.

Также в ведомстве призывали отличать единичные случаи от системных явлений.

"Наративы об автобусах, заполненные школьниками, которых массово вывозят для поступления в Европу, не соответствуют действительности", – отметил Трофименко.

По его словам, за границу действительно едут отдельные талантливые выпускники – победители олимпиад, абитуриенты с высокими баллами. Но такая конкуренция за сильных студентов существует во всем мире , и Украина здесь не исключение.

А что говорят пограничники и международные данные

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что категория мужчин 18-22 лет не создает существенной нагрузки на пассажиропоток.

В то же время, отдельные иностранные СМИ публиковали данные о росте количества украинских юношей в странах ЕС. В МОН отмечают: эти цифры не свидетельствуют о потере студентов украинской системой образования и не учитывают фактор возврата .

Главный месседж МОН

В министерстве признают: полностью удержать молодежь невозможно. Но стратегия заключается не в запретах, а в создании привлекательных условий обучения в Украине , за которые молодежь захочет сама бороться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в 2026 году из вузов Украины отчислят 200 тысяч студентов.