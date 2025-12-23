Украинские школы переходят на 12-летку: МОН назвал дату

Тема перехода украинских школ на 12-летнюю систему обучения вызывает оживленные обсуждения среди родителей и педагогов. В информационном пространстве периодически появляются слухи об ускорении реформы: мол, 12 класс введут уже в следующем году .

12-летняя школа в Украине: когда появятся первые классы и что изменится для учащихся

В Министерстве образования и науки (МОН) решили опровергнуть все домыслы. По словам замминистра Надежды Кузьмичевой , реформа остается неизменной и обязательной, но старшеклассники, которые учатся по старой системе, не пострадают .

Когда стартует 12-летка

2027 год – стартует первый набор в профильную старшую школу (лицеев) для учащихся, которые закончат 9 классов. Учеба в старшей школе продлится три года (10–12 классы).

2029 год – первые физически 12-е классы откроются в школах.

2030 год – первый выпуск учащихся, прошедших полные 12 лет обучения.

Первыми "двенадцатилетками" станут пошедшие в первый класс в 2018 году дети. Ученики старших классов завершат школу по 11-летней программе .

Зачем нужна реформа

МОН подчеркивает, что 12-летка не просто добавляет год обучения , а изменяет его структуру. Старшая школа станет трехлетним профильным образованием , что позволит:

Уменьшить нагрузку на учащихся – сократится количество предметов, исчезнет "захламленная" учеба.

Сознательно выбирать профиль – гуманитарный, естественный, математический или другой, с углубленным изучением.

Соответствовать европейским стандартам – 12 лет обучения позволяют лучше подготовиться к университету и взрослой жизни.

Что следует знать родителям

Родителям старшеклассников не стоит беспокоиться — для их детей ничего не меняется. Родители учеников средней школы могут уже сейчас выбирать академические лицеи , которые откроют набор по новой системе с 2027 года .

"Цель реформы – не просто продолжить обучение, а создать современную школу, где ученик может выбирать свой путь и готовиться к будущей профессии", – объясняют в МОН.

