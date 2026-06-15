У печері Вондерверк виявили знахідку віком 1,8 млн років, яка змінює історію людства

У глибинах печери Вондерверк у Південній Африці вчені зробили відкриття, яке може суттєво змінити уявлення про еволюцію людини. Дослідники виявили обгорілі кістки тварин віком до 1,79 мільйона років, що може свідчити, що контроль над вогнем з’явився у наших предків значно раніше, ніж вважалося досі.

У Південній Африці знайшли сліди контролю вогню. Фото: PLOS One

Печера Вондерверк давно відома археологам як унікальне місце з доісторичними знахідками. Саме тут нещодавно були виявлені кістки всередині скам'янілих совиних гранул. Це компактні грудочки хутра, кісток та інших тваринних останків, які сови відкашлюють після перетравлення здобичі. Саме ці крихітні рештки дали ключ до відкриття, адже частина кісток має сліди впливу високих температур, що вказує на контакт із вогнем.

У тій самій печері раніше вже знаходили обвуглені кістки та сліди попелу, датовані приблизно мільйоном років. Однак нові дані суттєво відсувають часову межу ще далі в минуле.

Результати дослідження змушують науковців переосмислити ключовий етап становлення людства, коли Homo erectus почав взаємодіяти з вогнем не випадково, а системно. На думку дослідників, саме Homo erectus міг бути причетним до використання вогню в цій місцевості. Цей вид існував приблизно від 2 млн до 100 тис. років тому та став одним із перших, хто повністю перейшов до прямоходіння й почав заселяти великі території Євразії.

Хоча знахідка не доводить регулярного приготування їжі, вона свідчить, що ранні люди могли приносити вогонь у печери та підтримувати його тривалий час, використовуючи доступні матеріали як паливо.

Ключову роль у відкритті відіграли сучасні методи аналізу. Зокрема, вчені застосували техніку люмінесценції кісток, коли під впливом спеціального світла обпалені фрагменти "світилися" червоним під мікроскопом. Додаткові методи датування, як аналіз магнітних сигналів у породах і впливу космічного випромінювання, дозволили точно встановити вік відкладень.

У підсумку дослідники отримали докази багаторазового використання вогню в одній і тій самій печері понад 1,7 млн років тому.

Науковці наголошують, що контроль над вогнем став одним із найважливіших поворотів в історії людства. Він змінив харчування, соціальну поведінку та навіть розвиток мозку. Таким чином нові дані з Вондерверка можуть означати, що цей процес почався набагато раніше, ніж передбачали попередні моделі еволюції.

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