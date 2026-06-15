В пещере Вондерверк обнаружили находку в возрасте 1,8 млн лет, меняющую историю человечества

В глубинах пещеры Вондерверк в Южной Африке ученые совершили открытие, которое может существенно изменить представление об эволюции человека. Исследователи обнаружили обгоревшие кости животных в возрасте до 1,79 миллиона лет, что может свидетельствовать о том, что контроль над огнем появился у наших предков значительно раньше, чем считалось до сих пор.

В Южной Африке были обнаружены следы контроля огня. Фото: PLOS One

Пещера Вондерверк давно известна археологам как уникальное место с доисторическими находками. Именно здесь были обнаружены кости внутри окаменевших совиных гранул. Это компактные комочки меха, костей и других останков животных, которые совы откашливают после переваривания добычи. Именно эти крошечные остатки дали ключ к открытию, ведь часть костей имеет следы воздействия высоких температур, что указывает на контакт с огнем.

В той же пещере ранее находили обугленные кости и следы пепла, датированные примерно миллионом лет. Однако новые данные существенно отодвигают временный предел еще дальше в прошлое.

Результаты исследования заставляют научных работников переосмыслить ключевой этап становления человечества, когда Homo erectus начал взаимодействовать с огнем не случайно, а системно. По мнению исследователей, именно Homo erectus мог быть причастен к использованию огня в этой местности. Этот вид существовал примерно от 2 млн до 100 тыс. лет назад и стал одним из первых, полностью перешедших к прямохождению и начавших заселять обширные территории Евразии.

Хотя находка не доказывает регулярного приготовления пищи, она свидетельствует, что ранние люди могли приносить огонь в пещеры и поддерживать его длительное время, используя доступные материалы в качестве топлива.

Ключевую роль в открытии сыграли современные методы анализа. В частности, ученые применили технику люминесценции костей, когда под влиянием специального света обожженные фрагменты "светились" под микроскопом красным. Дополнительные методы датировки, как анализ магнитных сигналов в породах и воздействия космического излучения, позволили точно установить возраст отложений.

В итоге исследователи получили доказательства многократного использования огня в одной и той же пещере более 1,7 млн лет назад.

Ученые отмечают, что контроль над огнем стал одним из важнейших поворотов в истории человечества. Он изменил питание, социальное поведение и даже развитие мозга. Таким образом, новые данные из Вондерверка могут означать, что этот процесс начался гораздо раньше, чем предполагали предыдущие модели эволюции.

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