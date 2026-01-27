Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про початок реалізації масштабного підвищення оплати праці педагогів. За його словами, "у найближчі тижні вчителі у всіх регіонах країни розпочнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати".

У найближчі тижні педагоги по всій Україні отримають оновлені виплати — очільник МОН

Міністр нагадав, що згідно з рішенням уряду, "з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів має зрости на 30%". Для забезпечення цього кроку в державному бюджеті закладено необхідний ресурс, а кошти вже спрямовані на місця: "на початку січня ці кошти вже доведені до громад у складі освітньої субвенції — з урахуванням цього підвищення".

Оксен Лісовий пояснив, що фінансова винагорода вчителя складається з кількох частин, тому "державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату". Він наголосив, що наразі критично важливо, щоб на рівні громад "усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, — щоб кожен учитель відчув реальне підвищення".

Міністерство освіти і науки висловило готовність супроводжувати процес та консультувати місцеву владу. "Якщо під час розрахунків виникають запитання або потрібні уточнення, громади можуть отримати консультацію в робочий час, за телефоном (044) 481-47-85", — додав міністр.

"Гідна оплата праці педагога — це спільна справа держави й місцевого самоврядування", — підсумував Оксен Лісовий, запевнивши, що МОН уважно стежитиме за коректною реалізацією цього рішення.

