В ближайшие недели педагоги по всей Украине получат обновленные выплаты - глава МОН

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил о начале реализации масштабного повышения оплаты труда педагогов. По его словам, "в ближайшие недели учителя во всех регионах страны начнут получать обновленные начисления заработной платы".

Министр напомнил, что согласно решению правительства, "с 1 января 2026 года заработная плата учителей должна вырасти на 30%". Для обеспечения этого шага в государственном бюджете заложен необходимый ресурс, а средства уже направлены на места: "в начале января эти средства уже доведены до общин в составе образовательной субвенции с учетом этого повышения".

Оксен Лисовой объяснил, что финансовое вознаграждение учителя состоит из нескольких частей, поэтому "государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату". Он подчеркнул, что критически важно, чтобы на уровне громад "все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, — чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение".

Министерство образования и науки выразило готовность сопровождать процесс и консультировать местные власти. "Если при расчетах возникают вопросы или нужные уточнения, общины могут получить консультацию в рабочее время, по телефону (044) 481-47-85", — добавил министр.

"Достойная оплата труда педагога — это общее дело государства и местного самоуправления", — подытожил Оксен Лисовой, заверив, что МОН будет внимательно следить за корректной реализацией этого решения.

