Пенсії в Україні зростуть вдвічі: міністр розкрив деталі

Пенсійні виплати в Україні мають намір підвищити до 6 тисяч гривень. Над таким рівнем мінімальних виплат вже працює Кабмін. Відповідну заяву в інтерв’ю "РБК-Україна" зробив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Міністр зазначив, підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів, але є умова реформа солідарної системи. Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україна може зіштовхнутися з колапсом соціальної системи.

За словами міністра, якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях.

Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників – тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами.

"Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей — третина пенсіонерів", — запевнив міністр.

В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі. Наразі відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Варто зазначити, у Пенсійному фонді повідомили, що в Україні середній розмір пенсії збільшився на 107,83 гривні – з 6436,79 до 6544,62 гривні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — пенсію уріжуть без попередження: українців масово змушують повертати тисячі гривень.



