Пенсии в Украине вырастут вдвое: министр раскрыл детали

Пенсионные выплаты в Украине намерены повысить до 6 тысяч гривен. Над таким уровнем минимальных выплат уже работает Кабмин. Соответствующее заявление в интервью "РБК-Украина" сделал министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

Гривна. Фото: из открытых источников

Министр отметил, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров, но есть условие реформы солидарной системы. Пока же минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может вырасти почти в два раза.

Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украина может столкнуться с коллапсом социальной системы.

По словам министра, если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях.

Просмотр выплат касается большого пласта бюджетников – тех, кто работал на работах с не высокими зарплатами.

"Они все получают рост. Это значительное количество людей – треть пенсионеров", — заверил министр.

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе. Сейчас идет финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.

Стоит отметить, что в Пенсионном фонде сообщили, что в Украине средний размер пенсии увеличился на 107,83 гривны – с 6436,79 до 6544,62 гривны.

Читайте на портале "Комментарии" — пенсию урежут без предупреждения: украинцев массово заставляют возвращать тысячи гривен.



