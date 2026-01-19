Пенсію уріжуть без попередження: українців масово змушують повертати тисячі гривень

Українські пенсіонери ризикують втратити значну частину своїх щомісячних виплат через, на перший погляд, дрібну бюрократичну деталь. У Пенсійному фонді України попереджають: несвоєчасне повідомлення про зміну трудового статусу автоматично призводить до фінансових стягнень. Йдеться про так звану "переплату" пенсії, яку держава визнає незаконною та вимагає повернути — інколи мова йде про тисячі гривень. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Відберуть частину пенсії — одна помилка коштує пенсіонерам великих грошей

Пастка "працюючого пенсіонера"

Система пенсійного забезпечення в Україні чітко розділяє пенсіонерів на дві категорії — працюючих і непрацюючих. Саме тут і криється головна небезпека.

Непрацюючі пенсіонери регулярно отримують індексації, перерахунки та соціальні доплати, зокрема до рівня прожиткового мінімуму. Для працюючих такі надбавки, як правило, не застосовуються, оскільки держава вважає, що вони мають додаткове джерело доходу.

Проблема виникає тоді, коли пенсіонер влаштовується на роботу або реєструє ФОП, але не повідомляє про це Пенсійний фонд. У такому разі він продовжує отримувати підвищену пенсію як непрацюючий. Усі ці кошти ПФУ згодом визнає незаконною переплатою, яку доведеться повернути.

Правило 10 днів і неминуче покарання

Закон зобов’язує пенсіонера повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення протягом 10 календарних днів. Багато хто ігнорує цю вимогу, сподіваючись, що інформація "не спливе". Проте ПФУ регулярно звіряє дані з податковими та іншими державними реєстрами.

Як тільки факт роботи буде встановлено, фонд проведе перерахунок і визначить суму переплати. Після цього пенсіонеру запропонують повернути гроші добровільно.

Як забиратимуть гроші

Якщо пенсіонер відмовиться повертати переплату самостійно, Пенсійний фонд застосує примусовий механізм. Щомісяця з пенсійної виплати утримуватимуть до 20% суми, доки борг не буде погашено повністю. Таким чином, людина може роками отримувати значно меншу пенсію, навіть не маючи змоги вплинути на ситуацію.

Як уникнути фінансових втрат

Щоб не потрапити в боргову пастку, пенсіонерам радять негайно повідомляти про будь-які зміни трудового статусу. Це правило працює в обидва боки.

Якщо ви влаштувалися на роботу або відкрили ФОП — необхідно одразу поінформувати ПФУ, щоб уникнути накопичення переплат. Якщо ж ви звільнилися, повідомлення є ще важливішим: лише після цього Пенсійний фонд проведе перерахунок і почне нараховувати підвищену пенсію з урахуванням усіх індексацій, які не виплачувалися під час роботи.

Подати заяву можна двома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, завантаживши відповідні документи.

