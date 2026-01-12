Пенсія зникає разом зі стажем: одна помилка в записі трудової книжки коштує десятиліття роботи

Для багатьох українців вихід на пенсію перетворюється на справжній квест із неприємним фіналом. Можна чесно пропрацювати все життя, але при нарахуванні виплат виявляється, що Пенсійний фонд України (ПФУ) "викинув" із стажу кілька років — іноді навіть 10–15. Причина найчастіше банальна, але фатальна: помилки в трудовій книжці, повідомляє "Судово-юридична газета".

Один неправильний запис у трудовій книжці забирає пенсію: як не втратити роки стажу

Найбільша зона ризику — період до 2004 року. Саме тоді запрацював електронний реєстр застрахованих осіб: після цієї дати всі сплачені внески та періоди роботи відслідковуються автоматично. А все, що було раніше, підтверджується лише паперовими записами. І навіть невелика помилка кадровика у 1990-х роках — неправильна дата, відсутня печатка або невірне формулювання — може "згорнути" цілий період стажу.

Три найпоширеніші помилки, що "з’їдають" роки стажу:

Неправильні виправлення. Коректори, заклеювання або просте закреслення — категорично заборонено. Виправлення мають робитися окремим записом: "Запис за номером таким-то недійсний", із подальшим внесенням правильної інформації, підписом і печаткою. Проблеми з печаткою. Кожен запис про прийом і звільнення повинен містити чітку печатку підприємства. Якщо вона розмита, неправильно відображає код ЄДРПОУ або назву, або взагалі відсутня — ПФУ може не зарахувати стаж. Відсутність запису про реорганізацію чи перейменування. Якщо підприємство змінило назву чи форму власності, у трудовій має бути окремий рядок із посиланням на відповідний наказ. Без цього "ланцюжок" стажу переривається, навіть якщо ви працювали на одному й тому ж місці.

Колір і ручка теж мають значення

Інструкція ПФУ чітко регламентує, якою ручкою робити записи: синьою, фіолетовою або чорною пастою. Записи червоним або зеленим кольором вважаються недійсними. Також не допускаються гелеві ручки, які з часом можуть розтікатися або вицвітати.

Що робити, якщо знайшли помилку:

Не панікуйте, але дійте швидко. Зверніться на підприємство (якщо воно ще існує) і попросіть архівні довідки про прийом і звільнення. Якщо фірма ліквідована — робіть запити в міські або обласні архіви. Скористайтеся послугою "Скан-копія трудової книжки" на порталі електронних послуг ПФУ: завантажте фото документів і фахівці фонду перевірять їх заздалегідь.

Таким чином, підготовка та перевірка документів завчасно дозволяє уникнути неприємних сюрпризів і зберегти десятиліття стажу, за які ви чесно пропрацювали. Краще перевірити все зараз, ніж втратити пенсію через одну банальну помилку.

