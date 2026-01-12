Пенсия исчезает вместе со стажем: одна ошибка в записи трудовой книжки стоит десятилетие работы

Для многих украинцев выход на пенсию превращается в настоящий квест с неприятным финалом. Можно честно проработать всю жизнь, но при начислении выплат оказывается, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выбросил из стажа несколько лет — иногда даже 10–15. Причина чаще всего банальна, но роковая: ошибки в трудовой книжке, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Одна неправильная запись в трудовой книжке отнимает пенсию: как не потерять годы стажа

Самая большая зона риска – период до 2004 года. В это время заработал электронный реестр застрахованных лиц: после этой даты все уплаченные взносы и периоды работы отслеживаются автоматически. А все, что было раньше, подтверждается только бумажными записями. И даже небольшая ошибка кадровика в 1990-х годах — неправильная дата, отсутствует печать или неверная формулировка — может свернуть целый период стажа.

Три самые распространенные ошибки, "съедающие" годы стажа:

Неправильные исправления. Корректоры, заклеивание или простое зачеркивание – категорически запрещено. Исправления должны производиться отдельной записью: "Запись по такому-то номеру недействительна", с последующим внесением правильной информации, подписью и печатью. Проблемы с печатью. Каждая запись о приеме и увольнении должна содержать четкую печать предприятия. Если она размыта, неправильно отображает код ЕГРПОУ или название или вообще отсутствует — ПФУ может не засчитать стаж. Отсутствие записи о реорганизации или переименовании. Если предприятие изменило название или форму собственности, в трудовой должна быть отдельная строчка со ссылкой на соответствующий приказ. Без этого "цепочка" стажа прерывается, даже если вы работали на одном и том же месте.

Цвет и ручка тоже имеют значение

Инструкция ПФУ четко регламентирует, какой рукояткой делать записи: синей, фиолетовой или черной пастой. Записи красного или зеленого цвета считаются недействительными. Также не допускаются гелевые ручки, которые с течением времени могут растекаться или выцветать.

Что делать, если обнаружили ошибку:

Не паникуйте, но действуйте быстро. Обратитесь на предприятие (если оно еще существует) и попросите архивные справки о приеме и увольнении. Если фирма ликвидирована – делайте запросы в городские или областные архивы. Воспользуйтесь услугой "Скан копия трудовой книжки" на портале электронных услуг ПФУ: загрузите фото документов и специалисты фонда проверят их заранее.

Таким образом, подготовка и проверка документов заблаговременно позволяет избежать неприятных сюрпризов и сохранить десятилетия стажа, за которые вы честно проработали. Лучше проверить все сейчас, чем потерять пенсию из-за одной банальной ошибки.

Читайте на "Комментариях" также, что с началом 2026 года украинская земля подорожала на 15%.