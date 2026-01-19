Пенсию урежут без предупреждения: украинцев массово заставляют возвращать тысячи гривен

Украинские пенсионеры рискуют потерять значительную часть своих ежемесячных выплат из-за, на первый взгляд, мелкой бюрократической детали. В Пенсионном фонде Украины предупреждают: несвоевременное уведомление об изменении трудового статуса автоматически приводит к финансовым взысканиям. Речь идет о так называемой "переплате" пенсии, которую государство признает незаконным и требует вернуть — иногда речь идет о тысячах гривен. Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Отберут часть пенсии – одна ошибка стоит пенсионерам больших денег

Ловушка "работающего пенсионера"

Система пенсионного обеспечения в Украине четко разделяет пенсионеров на две категории – работающих и неработающих. Именно здесь и кроется главная опасность.

Неработающие пенсионеры регулярно получают индексации, перерасчеты и социальные доплаты, в том числе до уровня прожиточного минимума. Для работающих такие надбавки, как правило, не применяются, поскольку государство считает, что у них есть дополнительный источник дохода.

Проблема возникает, когда пенсионер устраивается на работу или регистрирует ФЛП, но не сообщает об этом Пенсионный фонд. В этом случае он продолжает получать повышенную пенсию как неработающий. Все эти средства ПФУ впоследствии признает незаконной переплатой, которую придется вернуть.

Правило 10 дней и неизбежное наказание

Закон обязывает пенсионера сообщить Пенсионному фонду о трудоустройстве или увольнении в течение 10 календарных дней. Многие игнорируют это требование, надеясь, что информация "не всплывет". Однако ПФУ регулярно сверяет данные по налоговым и другим государственным реестрам.

Как только факт работы будет установлен, фонд произведет перерасчет и определит сумму переплаты. После этого пенсионеру предложат вернуть деньги добровольно.

Как будут забирать деньги

Если пенсионер откажется возвращать переплату самостоятельно, Пенсионный фонд применит принудительный механизм. Ежемесячно по пенсионной выплате будут удерживать до 20% суммы, пока долг не будет погашен полностью. Таким образом, человек может годами получать значительно меньшую пенсию, даже не имея возможности повлиять на ситуацию.

Как избежать финансовых потерь

Чтобы не попасть в долговую ловушку, пенсионерам советуют немедленно сообщать о любых изменениях трудового статуса. Это правило работает в обе стороны.

Если вы устроились на работу или открыли ФЛП, необходимо сразу проинформировать ПФУ во избежание накопления переплат. Если же вы уволились, сообщение еще более важно: только после этого Пенсионный фонд проведет перерасчет и начнет начислять повышенную пенсию с учетом всех индексаций, которые не выплачивались во время работы.

Подать заявление можно двумя способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, загрузив соответствующие документы.

