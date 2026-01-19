Пенсию урежут без предупреждения: украинцев массово заставляют возвращать тысячи гривен

Рубрики
Украинские пенсионеры рискуют потерять значительную часть своих ежемесячных выплат из-за, на первый взгляд, мелкой бюрократической детали. В Пенсионном фонде Украины предупреждают: несвоевременное уведомление об изменении трудового статуса автоматически приводит к финансовым взысканиям. Речь идет о так называемой "переплате" пенсии, которую государство признает незаконным и требует вернуть — иногда речь идет о тысячах гривен. Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.
Система пенсионного обеспечения в Украине четко разделяет пенсионеров на две категории – работающих и неработающих. Именно здесь и кроется главная опасность.
Неработающие пенсионеры регулярно получают индексации, перерасчеты и социальные доплаты, в том числе до уровня прожиточного минимума. Для работающих такие надбавки, как правило, не применяются, поскольку государство считает, что у них есть дополнительный источник дохода.
Проблема возникает, когда пенсионер устраивается на работу или регистрирует ФЛП, но не сообщает об этом Пенсионный фонд. В этом случае он продолжает получать повышенную пенсию как неработающий. Все эти средства ПФУ впоследствии признает незаконной переплатой, которую придется вернуть.
Закон обязывает пенсионера сообщить Пенсионному фонду о трудоустройстве или увольнении в течение 10 календарных дней. Многие игнорируют это требование, надеясь, что информация "не всплывет". Однако ПФУ регулярно сверяет данные по налоговым и другим государственным реестрам.
Как только факт работы будет установлен, фонд произведет перерасчет и определит сумму переплаты. После этого пенсионеру предложат вернуть деньги добровольно.
Если пенсионер откажется возвращать переплату самостоятельно, Пенсионный фонд применит принудительный механизм. Ежемесячно по пенсионной выплате будут удерживать до 20% суммы, пока долг не будет погашен полностью. Таким образом, человек может годами получать значительно меньшую пенсию, даже не имея возможности повлиять на ситуацию.
Чтобы не попасть в долговую ловушку, пенсионерам советуют немедленно сообщать о любых изменениях трудового статуса. Это правило работает в обе стороны.
Если вы устроились на работу или открыли ФЛП, необходимо сразу проинформировать ПФУ во избежание накопления переплат. Если же вы уволились, сообщение еще более важно: только после этого Пенсионный фонд проведет перерасчет и начнет начислять повышенную пенсию с учетом всех индексаций, которые не выплачивались во время работы.
Подать заявление можно двумя способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, загрузив соответствующие документы.
