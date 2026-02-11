У монастирі святої Катерини на Синаї виявили хроніку VIII століття, яка фіксує події арабо-ісламської експансії майже “в режимі реального часу”

Під час дослідження оцифрованих рукописів із Синайського півострова вчені натрапили на раніше невідомий християнський текст початку VIII століття. Про це пише HeritageDaily. Відкриття вже називають знаковим для істориків раннього Середньовіччя, адже документ дає змогу зазирнути в епоху стрімких політичних і релігійних змін очима сучасників тих подій.

Переписали історію: на Синаї несподівано знайшли християнський рукопис часів народження ісламського світу

Рукопис виявили під час роботи з цифровими копіями архіву монастиря святої Катерини в Єгипті. Саме там зберігається одна з найдавніших і найбагатших колекцій християнських текстів у світі. Дослідженням займалися науковці з Австрійської академії наук. Вчений Адріан Піртеа з Інституту середньовічних досліджень ідентифікував текст як раніше невідому християнську вселенську хроніку, яка датується приблизно 712–713 роками нашої ери.

Спочатку твір було написано сирійською мовою, а згодом перекладено арабською. До наших днів він дійшов у пошкодженому рукописі XIII століття — частина сторінок злиплася, а текст зберігся не повністю. Попри це, зміст виявився надзвичайно цінним. Хроніка охоплює історію людства від біблійного Адама до подій VII століття, зокрема Візантійсько-Сасанідську війну, піднесення ісламу та ранні арабські завоювання.

Дослідники наголошують: це одна з найдавніших відомих християнських розповідей про арабо-ісламську експансію, створена практично одночасно з описуваними подіями. Автор демонструє обізнаність не лише з процесами в Сирії та на Близькому Сході, а й із подіями на Балканах, у Сицилії та Римі. Це свідчить про широку інформаційну мережу та глибоке розуміння міжнародної ситуації того часу.

Наразі авторство тексту залишається невідомим. Дослідники умовно назвали його “Маронітською хронікою 713 року”. Піртеа припускає, що твір може бути пов’язаний із нині втраченим джерелом VIII століття, яке використовували пізніші історики. Якщо це підтвердиться, знахідка стане важливою ланкою у відновленні ранньосередньовічної сирійської історіографії.

Зараз учений готує критичне видання та повний переклад хроніки, щоб зробити її доступною для міжнародної наукової спільноти. Відкриття може суттєво вплинути на сучасне розуміння того, як християнські громади сприймали появу нової релігійної та політичної сили, яка згодом змінила карту світу.

