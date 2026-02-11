В монастыре святой Екатерины на Синае обнаружили хронику VIII века, фиксирующую события арабо-исламской экспансии почти "в режиме реального времени"

В ходе исследования оцифрованных рукописей с Синайского полуострова ученые наткнулись на ранее неизвестный христианский текст начала VIII века. Об этом пишет Heritage Daily. Открытие уже называют знаковым для историков раннего Средневековья, ведь документ позволяет заглянуть в эпоху стремительных политических и религиозных перемен глазами современников тех событий.

Переписали историю: на Синае неожиданно нашли христианскую рукопись времен рождения исламского мира

Рукопись была обнаружена во время работы с цифровыми копиями архива монастыря святой Екатерины в Египте. Там хранится одна из самых древних и богатых коллекций христианских текстов в мире. Исследованием занимались ученые Австрийской академии наук. Ученый Адриан Пиртеа из Института средневековых исследований идентифицировал текст как ранее неизвестную христианскую вселенскую хронику , датируемую примерно 712–713 годами нашей эры.

Сначала произведение было написано на сирийском языке, а впоследствии переведено на арабский. До наших дней он дошел в поврежденной рукописи XIII века – часть страниц слиплась, а текст сохранился не полностью. Несмотря на это, содержание оказалось очень ценным. Хроника охватывает историю человечества от библейского Адама до событий VII века, в частности, Византийско-Сасанидскую войну, подъем ислама и ранние арабские завоевания.

Исследователи отмечают: это один из древнейших известных христианских рассказов об арабо-исламской экспансии, созданный практически одновременно с описываемыми событиями. Автор демонстрирует осведомленность не только о процессах в Сирии и на Ближнем Востоке, но и о событиях на Балканах, в Сицилии и Риме. Это свидетельствует о широкой информационной сети и глубоком понимании международной ситуации того времени.

Пока авторство текста остается неизвестным. Исследователи условно назвали его "Маронитской хроникой 713 года". Пиртеа предполагает, что произведение может быть связано с ныне утраченным источником VIII века, которое использовали более поздние историки. Если это подтвердится, находка станет важным звеном в восстановлении раннесредневековой сирийской историографии.

Сейчас ученый готовит критическое издание и полный перевод хроники, чтобы сделать его доступным для международного научного сообщества. Открытие может повлиять на современное понимание того, как христианские общины воспринимали появление новой религиозной и политической силы, которая впоследствии изменила карту мира.

Читайте также в "Комментариях", что ученые нашли в Индонезии самый древний наскальный рисунок.