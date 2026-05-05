«Стрибай через козла замість знань про державу»: Бужанський розкритикував 12-річну модель навчання

Недилько Ксения
Народний депутат Максим Бужанський висловив серйозні сумніви щодо ефективності переходу української школи на 12-річну модель навчання. На думку політика, подовження терміну освіти не дає реальних переваг, натомість створює низку змістовних проблем у підготовці майбутніх випускників.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Депутат зазначив, що проаналізував перелік обов’язкових предметів для учнів 10–12 класів, які почнуть навчатися за новою програмою з 2027 року. Згідно з планом, таких дисциплін буде всього сім: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, захист України, фізкультура та обраний профіль. Проте такий вибір предметів викликає у парламентаря запитання щодо кругозору майбутніх громадян.
Зокрема, Бужанського непокоїть відсутність всесвітньої
історії у списку обов’язкових курсів. За його словами, це позбавляє учнів
розуміння глобального контексту.
Окрему увагу політик приділив відсутності серед базових дисциплін "Основ держави і права". Він наголосив, що школа випускає майбутніх виборців, які не мають базових знань про податки, розподіл влади та устрій держави, що робить їх вразливими до маніпуляцій та політичного популізму.
За словами депутата, прихильники реформи часто оперують гаслами про те, "наскільки краще все стане", проте реальних порівняльних характеристик програм 10-ти та 12-ти років навчання наразі бракує.
