«Стрибай через козла замість знань про державу»: Бужанський розкритикував 12-річну модель навчання

Народний депутат Максим Бужанський висловив серйозні сумніви щодо ефективності переходу української школи на 12-річну модель навчання. На думку політика, подовження терміну освіти не дає реальних переваг, натомість створює низку змістовних проблем у підготовці майбутніх випускників.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Депутат зазначив, що проаналізував перелік обов’язкових предметів для учнів 10–12 класів, які почнуть навчатися за новою програмою з 2027 року. Згідно з планом, таких дисциплін буде всього сім: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, захист України, фізкультура та обраний профіль. Проте такий вибір предметів викликає у парламентаря запитання щодо кругозору майбутніх громадян.

Зокрема, Бужанського непокоїть відсутність всесвітньої історії у списку обов’язкових курсів. За його словами, це позбавляє учнів розуміння глобального контексту.



"У результаті з таким підходом він не може отримати повне уявлення про історію нашої країни, тому що вона вирвана з загального контексту... про історію навколишніх країн, Європи в цілому — не вчить теж нічого", — підкреслив нардеп.

Окрему увагу політик приділив відсутності серед базових дисциплін "Основ держави і права". Він наголосив, що школа випускає майбутніх виборців, які не мають базових знань про податки, розподіл влади та устрій держави, що робить їх вразливими до маніпуляцій та політичного популізму.

" Здава лося б, для того, щоб йому не морочили голову казками про долари по вісім... йому потрібно пояснити, як влаштована держава, влада, яку роль відіграють податки. Але ні, йди займайся фізкультурою, хлопець, стрибай через козла і лізь по канату", — іронізує Бужанський.

За словами депутата, прихильники реформи часто оперують гаслами про те, "наскільки краще все стане", проте реальних порівняльних характеристик програм 10-ти та 12-ти років навчання наразі бракує.

"Я дуже поверхнево розклав "переваги дванадцятирічної програми", і буду правий. Я дуже поверхнево розклав. Але вона дуже поверхнева", — підсумував Максим Бужанський, закликавши до більш глибокого переосмислення освітньої реформи.

