«Прыгай через козла вместо знаний о государстве»: Бужанский раскритиковал 12-летнюю модель обучения

Народный депутат Максим Бужанский выразил серьезные сомнения в эффективности перехода украинской школы на 12-летнюю модель обучения. По мнению политика, продление срока образования не дает реальных преимуществ, а создает ряд содержательных проблем в подготовке будущих выпускников.

Депутат отметил, что проанализировал перечень обязательных предметов для учащихся 10-12 классов, которые начнут обучаться по новой программе с 2027 года. Согласно плану таких дисциплин будет всего семь: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, защита Украины, физкультура и выбранный профиль. Однако такой выбор предметов вызывает у парламентария вопрос о кругозоре будущих граждан.

В частности Бужанского беспокоит отсутствие всемирной истории в списке обязательных курсов. По его словам, это лишает учащихся понимания глобального контекста.



"В результате с таким подходом он не может получить полное представление об истории нашей страны, потому что она вырвана из общего контекста... об истории окружающих стран, Европы в целом — не учит тоже ничего", — подчеркнул нардеп.

Особое внимание политик уделил отсутствию среди базовых дисциплин "Основ государства и права". Он подчеркнул, что школа выпускает будущих избирателей, не имеющих базовых знаний о налогах, распределении власти и устройстве государства, что делает их уязвимыми к манипуляциям и политическому популизму.

" Казалось бы, для того, чтобы ему не морочили голову сказками о долларах по восемь... ему нужно объяснить, как устроено государство, власть, какую роль играют налоги. Но нет, иди занимайся физкультурой, парень, прыгай через козла и лезь по канату", — иронизирует Бужанский.

По словам депутата, сторонники реформы часто оперируют лозунгами о том, "насколько лучше все станет", однако реальных сравнительных характеристик программ 10-ти и 12-ти лет обучения пока не хватает.

"Я очень поверхностно разложил "преимущества двенадцатилетней программы", и буду прав. Я очень поверхностно разложил. Но она очень поверхностна", — подытожил Максим Бужанский, призвав к более глубокому переосмыслению образовательной реформы.

