«Прыгай через козла вместо знаний о государстве»: Бужанский раскритиковал 12-летнюю модель обучения

Недилько Ксения
Народный депутат Максим Бужанский выразил серьезные сомнения в эффективности перехода украинской школы на 12-летнюю модель обучения. По мнению политика, продление срока образования не дает реальных преимуществ, а создает ряд содержательных проблем в подготовке будущих выпускников.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Депутат отметил, что проанализировал перечень обязательных предметов для учащихся 10-12 классов, которые начнут обучаться по новой программе с 2027 года. Согласно плану таких дисциплин будет всего семь: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, защита Украины, физкультура и выбранный профиль. Однако такой выбор предметов вызывает у парламентария вопрос о кругозоре будущих граждан.
В частности Бужанского беспокоит отсутствие всемирной истории в списке обязательных курсов. По его словам, это лишает учащихся понимания глобального контекста.
Особое внимание политик уделил отсутствию среди базовых дисциплин "Основ государства и права". Он подчеркнул, что школа выпускает будущих избирателей, не имеющих базовых знаний о налогах, распределении власти и устройстве государства, что делает их уязвимыми к манипуляциям и политическому популизму.
По словам депутата, сторонники реформы часто оперируют лозунгами о том, "насколько лучше все станет", однако реальных сравнительных характеристик программ 10-ти и 12-ти лет обучения пока не хватает.
