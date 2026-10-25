logo_ukra

BTC/USD

80560

ETH/USD

2341.97

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Справа не лише в холоді: вчені пояснили, чому восени дерева втрачають листя
commentss НОВИНИ Всі новини

Справа не лише в холоді: вчені пояснили, чому восени дерева втрачають листя

Скорочення світлового дня запускає складні процеси всередині дерев. Вони змінюють колір листя, повертають поживні речовини та готуються до холодів

25 жовтня 2026, 16:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Щоосені дерева поступово змінюють зелене вбрання на жовте, помаранчеве й червоне, а згодом скидають листя. Причина цього явища не обмежується зниженням температури. Важливу роль відіграють скорочення світлового дня та підготовка рослин до зимового періоду.

Справа не лише в холоді: вчені пояснили, чому восени дерева втрачають листя

Опале осіннє листя клена напередодні зими. Фото: Pixabay

Чому листя змінює колір

Навесні та влітку листя містить багато хлорофілу — зеленого пігменту, який допомагає рослинам поглинати сонячну енергію та виробляти цукри в процесі фотосинтезу. Завдяки цьому дерева отримують речовини, необхідні для росту й розвитку.

Восени дні стають коротшими, а ночі — прохолоднішими. Дерева поступово скорочують вироблення хлорофілу та починають розбирати фотосинтетичні структури листків, повертаючи частину поживних речовин до гілок, стовбура й коріння.

Коли зелений пігмент руйнується, стають помітними інші барвники, які були присутні в листі й раніше. Каротиноїди надають йому жовтих і помаранчевих відтінків. Червоне та пурпурове забарвлення пов'язане з антоціанами, утворення яких залежить від виду дерева та погодних умов.

Навіщо дерева скидають листя

Опадання листя допомагає деревам пережити зиму. За низьких температур і нестачі світла фотосинтез сповільнюється, а замерзла вода ускладнює її надходження до рослинних тканин. Велика площа листя також сприяє втраті вологи, тому його збереження взимку було б невигідним для багатьох листопадних дерев.

Перед опаданням біля основи черешка формується спеціальний шар клітин. Він поступово перекриває зв'язок між листком і гілкою. Коли цей процес завершується, листок відокремлюється, а на місці його прикріплення утворюється захисний шар тканини.

Коли навесні світла побільшає, а температура підвищиться, дерева зможуть знову активно розвивати листя та відновлювати фотосинтез. Опале листя тим часом розкладається, повертаючи частину поживних речовин у ґрунт.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав неймовірну правду про грім: що відбувається після блискавки



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.britannica.com/story/why-do-leaves-fall-in-autumn
Теги:

Новини

Всі новини