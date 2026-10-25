Справа не лише в холоді: вчені пояснили, чому восени дерева втрачають листя

Щоосені дерева поступово змінюють зелене вбрання на жовте, помаранчеве й червоне, а згодом скидають листя. Причина цього явища не обмежується зниженням температури. Важливу роль відіграють скорочення світлового дня та підготовка рослин до зимового періоду.

Опале осіннє листя клена напередодні зими. Фото: Pixabay

Чому листя змінює колір

Навесні та влітку листя містить багато хлорофілу — зеленого пігменту, який допомагає рослинам поглинати сонячну енергію та виробляти цукри в процесі фотосинтезу. Завдяки цьому дерева отримують речовини, необхідні для росту й розвитку.

Восени дні стають коротшими, а ночі — прохолоднішими. Дерева поступово скорочують вироблення хлорофілу та починають розбирати фотосинтетичні структури листків, повертаючи частину поживних речовин до гілок, стовбура й коріння.

Коли зелений пігмент руйнується, стають помітними інші барвники, які були присутні в листі й раніше. Каротиноїди надають йому жовтих і помаранчевих відтінків. Червоне та пурпурове забарвлення пов'язане з антоціанами, утворення яких залежить від виду дерева та погодних умов.

Навіщо дерева скидають листя

Опадання листя допомагає деревам пережити зиму. За низьких температур і нестачі світла фотосинтез сповільнюється, а замерзла вода ускладнює її надходження до рослинних тканин. Велика площа листя також сприяє втраті вологи, тому його збереження взимку було б невигідним для багатьох листопадних дерев.

Перед опаданням біля основи черешка формується спеціальний шар клітин. Він поступово перекриває зв'язок між листком і гілкою. Коли цей процес завершується, листок відокремлюється, а на місці його прикріплення утворюється захисний шар тканини.

Коли навесні світла побільшає, а температура підвищиться, дерева зможуть знову активно розвивати листя та відновлювати фотосинтез. Опале листя тим часом розкладається, повертаючи частину поживних речовин у ґрунт.

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