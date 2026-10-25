logo

BTC/USD

80529

ETH/USD

2338.65

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Дело не только в холоде: ученые объяснили, почему осенью деревья теряют листья
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело не только в холоде: ученые объяснили, почему осенью деревья теряют листья

Сокращение светового дня запускает сложные процессы внутри деревьев. Они меняют цвет листьев, возвращают питательные вещества и готовятся к холодам

25 октября 2026, 16:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Каждую осень деревья постепенно меняют зеленый наряд на желтый, оранжевый и красный, а затем сбрасывают листья. Причина этого явления не ограничивается снижением температуры. Важную роль играют сокращение светового дня и подготовка растений к зимнему периоду.

Дело не только в холоде: ученые объяснили, почему осенью деревья теряют листья

Опавшие осенние листья клена накануне зимы. Фото: Pixabay

Почему листья меняют цвет

Весной и летом листья содержат много хлорофилла — зеленого пигмента, который помогает растениям поглощать солнечную энергию и производить сахара в процессе фотосинтеза. Благодаря этому деревья получают вещества, необходимые для роста и развития.

Осенью дни становятся короче, а ночи — прохладнее. Деревья постепенно сокращают выработку хлорофилла и начинают разбирать фотосинтетические структуры листьев, возвращая часть питательных веществ в ветви, ствол и корни.

Когда зеленый пигмент разрушается, становятся заметны другие красители, которые присутствовали в листьях и раньше. Каротиноиды придают им желтые и оранжевые оттенки. Красная и пурпурная окраска связана с антоцианами, образование которых зависит от вида дерева и погодных условий.

Зачем деревья сбрасывают листья

Опадание листьев помогает деревьям пережить зиму. При низких температурах и недостатке света фотосинтез замедляется, а замерзшая вода затрудняет ее поступление в ткани растений. Большая площадь листьев также способствует потере влаги, поэтому их сохранение зимой было бы невыгодным для многих листопадных деревьев.

Перед опаданием у основания черешка формируется специальный слой клеток. Он постепенно перекрывает связь между листом и веткой. Когда этот процесс завершается, лист отделяется, а на месте его прикрепления образуется защитный слой ткани.

Когда весной света станет больше, а температура повысится, деревья смогут снова активно развивать листья и возобновлять фотосинтез. Опавшие листья тем временем разлагаются, возвращая часть питательных веществ в почву.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал невероятную правду о громе: что происходит после молнии



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.britannica.com/story/why-do-leaves-fall-in-autumn
Теги:

Новости

Все новости