Дело не только в холоде: ученые объяснили, почему осенью деревья теряют листья

Каждую осень деревья постепенно меняют зеленый наряд на желтый, оранжевый и красный, а затем сбрасывают листья. Причина этого явления не ограничивается снижением температуры. Важную роль играют сокращение светового дня и подготовка растений к зимнему периоду.

Опавшие осенние листья клена накануне зимы. Фото: Pixabay

Почему листья меняют цвет

Весной и летом листья содержат много хлорофилла — зеленого пигмента, который помогает растениям поглощать солнечную энергию и производить сахара в процессе фотосинтеза. Благодаря этому деревья получают вещества, необходимые для роста и развития.

Осенью дни становятся короче, а ночи — прохладнее. Деревья постепенно сокращают выработку хлорофилла и начинают разбирать фотосинтетические структуры листьев, возвращая часть питательных веществ в ветви, ствол и корни.

Когда зеленый пигмент разрушается, становятся заметны другие красители, которые присутствовали в листьях и раньше. Каротиноиды придают им желтые и оранжевые оттенки. Красная и пурпурная окраска связана с антоцианами, образование которых зависит от вида дерева и погодных условий.

Зачем деревья сбрасывают листья

Опадание листьев помогает деревьям пережить зиму. При низких температурах и недостатке света фотосинтез замедляется, а замерзшая вода затрудняет ее поступление в ткани растений. Большая площадь листьев также способствует потере влаги, поэтому их сохранение зимой было бы невыгодным для многих листопадных деревьев.

Перед опаданием у основания черешка формируется специальный слой клеток. Он постепенно перекрывает связь между листом и веткой. Когда этот процесс завершается, лист отделяется, а на месте его прикрепления образуется защитный слой ткани.

Когда весной света станет больше, а температура повысится, деревья смогут снова активно развивать листья и возобновлять фотосинтез. Опавшие листья тем временем разлагаются, возвращая часть питательных веществ в почву.

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