Невероятная правда о громе: что происходит после молнии

Гроза всегда впечатляет. Сначала небо разрывает молния — яркая, резкая, такая, что хочется прикрыть глаза. И только потом, с задержкой, накатывает гром. Он громкий, мощный, будто сама природа кричит. Но почему он всегда приходит позже?

Молния. Фото из открытых источников

Секрет в том, что молния нагревает воздух вокруг себя до невероятных температур — более 30 000 °C. Это горячее поверхности Солнца! Воздух взрывается, расширяется и создаёт волну, которую мы слышим как гром.

Свет молнии движется почти мгновенно — со скоростью около 300 тысяч км/с. Звук же гораздо медленнее — всего около 340 м/с. Поэтому мы видим вспышку сразу, а грохот доходит с задержкой.

Есть даже простой способ понять, насколько близка гроза. Если между молнией и громом проходит три секунды — она примерно в километре. Пять секунд — около мили. Это маленький лайфхак, который превращает страх в интересную игру.

И ещё одно чудо: гром может звучать по-разному. Если молния рядом — это резкий удар, от которого сердце подпрыгивает. Если далеко — длинное грохотание, будто небо катит тяжёлые камни.

Так что в следующий раз, когда вы будете считать секунды после молнии, помните: это не просто грохот. Это невероятная правда о том, как работает природа — свет и звук, которые идут разными путями, но всегда встречаются в нашем небе.

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