Неймовірна правда про грім: що відбувається після блискавки

Гроза завжди вражає. Спершу небо розриває блискавка — яскрава, різка, така, що аж хочеться прикрити очі. І тільки потім, із запізненням, накочується грім. Він гучний, потужний, ніби сама природа кричить. Але чому він завжди приходить пізніше?

Блискавка. Фото з відкритих джерел

Секрет у тому, що блискавка нагріває повітря навколо себе до неймовірних температур — понад 30 000 °C. Це гарячіше за поверхню Сонця! Повітря вибухає, розширюється і створює хвилю, яку ми чуємо як грім.

Світло блискавки рухається майже миттєво — зі швидкістю близькою до 300 тисяч км/с. Звук же набагато повільніший — лише близько 340 м/с. Тому ми бачимо спалах одразу, а гуркіт доходить із запізненням.

Є навіть простий спосіб зрозуміти, наскільки близько гроза. Якщо між блискавкою і громом проходить три секунди — вона приблизно за кілометр. П’ять секунд — десь за милю. Це маленький лайфхак, який перетворює страх у цікаву гру.

І ще одне диво: грім може звучати по-різному. Якщо блискавка поруч — це різкий удар, від якого серце підстрибує. Якщо далеко — довге гуркотіння, ніби небо котить важкі камені.

Тож наступного разу, коли ви будете рахувати секунди після блискавки, пам’ятайте: це не просто гуркіт. Це неймовірна правда про те, як працює природа — світло і звук, які йдуть різними шляхами, але завжди зустрічаються у нашому небі.

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