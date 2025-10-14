logo_ukra

BTC/USD

112527

ETH/USD

4070.18

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Смерті, яких можна уникнути: вчені попереджають про нову "чуму" в Європі
commentss НОВИНИ Всі новини

Смерті, яких можна уникнути: вчені попереджають про нову "чуму" в Європі

У Східній Європі різко зросла смертність серед молоді через наркотики, самогубства, військові конфлікти та психічні розлади.

14 жовтня 2025, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Європі фіксують тривожну тенденцію зростання смертності серед молодих людей, попри загальне покращення глобальних показників здоров’я. Про це йдеться у звіті Global Burden of Disease ("Глобальний тягар хвороб"), опублікованому в науковому журналі The Lancet та представленому на Всесвітньому саміті охорони здоров’я в Берліні.

Смерті, яких можна уникнути: вчені попереджають про нову "чуму" в Європі

В Європі зростає смертність серед молоді. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, у Східній Європі за останнє десятиліття смертність серед молоді зросла, тоді як у світі загальний рівень смертності знижується. Серед головних причин стало вживання наркотиків, самогубства, насильство, війни та психічні розлади.

Між 2011 і 2023 роками у Східній Європі смертність серед людей віком 15-19 років зросла на 54%, а серед 20-24-річних — на 40%. У Центральній Європі різко збільшилася кількість смертей, пов’язаних із психічними розладами та порушеннями харчової поведінки серед підлітків. Крім того, у світі фіксується зростання тривожності на 63%, а депресії — 26%.

"Зростання депресії та тривоги викликає велике занепокоєння. Ми чуємо багато дискусій щодо того, які першопричини… але нам, безумовно, потрібно звернути увагу, щоб спробувати з’ясувати, що є рушійною силою цього зростання", – сказав співавтор дослідження директор Інституту показників та оцінки здоров’я (IHME) Кріс Мюррей.

Попри позитивні зміни, зокрема зниження загальної смертності у світі на 67% з 1950 по 2023 рік і збільшення середньої тривалості життя більш ніж на 20 років, автори звіту попереджають про "кризу, що виникає" у певних регіонах.

Звіт Global Burden of Disease вказує, що неінфекційні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, інсульт і діабет, нині становлять близько двох третин усіх смертей у світі. Особливо швидко їх кількість зростає у країнах із середнім рівнем доходу через старіння населення, забруднення повітря, ожиріння та тютюнопаління.

Дослідники зазначають, що половину смертей можна було б уникнути, зменшивши основні ризики — високий рівень цукру в крові, надмірну вагу та низьку якість медичного обслуговування.

У звіті також відзначено вплив війни Росії проти України, через яку конфлікти "перемістилися" до Центральної та Східної Європи, спричинивши зростання смертності від травм. До цього додаються й екстремальні погодні явища, зокрема хвилі спеки та землетруси в Туреччині, які також збільшили кількість жертв у європейському регіоні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили жахливий зв’язок між сонячними бурями та серцевими нападами.

Також "Коментарі" писали про рейтинг країн з найбільшою кількістю самогубств.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/death-rates-rising-young-adults-eastern-europe-drugs-suicide-war/
Теги:

Новини

Всі новини