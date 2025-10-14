Смерті, яких можна уникнути: вчені попереджають про нову "чуму" в Європі

У Європі фіксують тривожну тенденцію зростання смертності серед молодих людей, попри загальне покращення глобальних показників здоров’я. Про це йдеться у звіті Global Burden of Disease ("Глобальний тягар хвороб"), опублікованому в науковому журналі The Lancet та представленому на Всесвітньому саміті охорони здоров’я в Берліні.

В Європі зростає смертність серед молоді. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, у Східній Європі за останнє десятиліття смертність серед молоді зросла, тоді як у світі загальний рівень смертності знижується. Серед головних причин стало вживання наркотиків, самогубства, насильство, війни та психічні розлади.

Між 2011 і 2023 роками у Східній Європі смертність серед людей віком 15-19 років зросла на 54%, а серед 20-24-річних — на 40%. У Центральній Європі різко збільшилася кількість смертей, пов’язаних із психічними розладами та порушеннями харчової поведінки серед підлітків. Крім того, у світі фіксується зростання тривожності на 63%, а депресії — 26%.

"Зростання депресії та тривоги викликає велике занепокоєння. Ми чуємо багато дискусій щодо того, які першопричини… але нам, безумовно, потрібно звернути увагу, щоб спробувати з’ясувати, що є рушійною силою цього зростання", – сказав співавтор дослідження директор Інституту показників та оцінки здоров’я (IHME) Кріс Мюррей.

Попри позитивні зміни, зокрема зниження загальної смертності у світі на 67% з 1950 по 2023 рік і збільшення середньої тривалості життя більш ніж на 20 років, автори звіту попереджають про "кризу, що виникає" у певних регіонах.

Звіт Global Burden of Disease вказує, що неінфекційні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, інсульт і діабет, нині становлять близько двох третин усіх смертей у світі. Особливо швидко їх кількість зростає у країнах із середнім рівнем доходу через старіння населення, забруднення повітря, ожиріння та тютюнопаління.

Дослідники зазначають, що половину смертей можна було б уникнути, зменшивши основні ризики — високий рівень цукру в крові, надмірну вагу та низьку якість медичного обслуговування.

У звіті також відзначено вплив війни Росії проти України, через яку конфлікти "перемістилися" до Центральної та Східної Європи, спричинивши зростання смертності від травм. До цього додаються й екстремальні погодні явища, зокрема хвилі спеки та землетруси в Туреччині, які також збільшили кількість жертв у європейському регіоні.

