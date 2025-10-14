Смерти, которых можно избежать: ученые предупреждают о новой "чуме" в Европе

В Европе фиксируют тревожную тенденцию роста смертности среди молодых людей, несмотря на всеобщее улучшение глобальных показателей здоровья. Об этом говорится в отчете Global Burden of Disease ("Глобальное бремя болезней"), опубликованном в научном журнале The Lancet и представленном на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

В Европе растет смертность среди молодежи. Фото из открытых источников

Согласно исследованию, в Восточной Европе за последнее десятилетие смертность среди молодежи возросла, в то время как в мире общий уровень смертности снижается. Среди главных причин стало употребление наркотиков, самоубийства, насилия, войны и психические расстройства.

Между 2011 и 2023 годами в Восточной Европе смертность среди людей 15-19 лет выросла на 54%, а среди 20-24-летних — на 40%. В Центральной Европе резко увеличилось количество смертей, связанных с психическими расстройствами и нарушениями пищевого поведения среди подростков. Кроме того, в мире фиксируется рост тревожности на 63%, а депрессии – 26%.

"Рост депрессии и тревоги вызывает большую обеспокоенность. Мы слышим много дискуссий о том, какие первопричины… но нам, безусловно, нужно обратить внимание, чтобы попытаться выяснить, что является движущей силой этого роста", – сказал соавтор исследования директор Института показателей и оценки здоровья (IHME) Крис Мюррей.

Несмотря на положительные изменения, в том числе снижение общей смертности в мире на 67% с 1950 по 2023 год и увеличение средней продолжительности жизни более чем на 20 лет, авторы отчета предупреждают о возникающем "кризисе" в определенных регионах.

Отчет Global Burden of Disease указывает, что неинфекционные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, инсульт и диабет, составляют около двух третей всех смертей в мире. Особенно быстро их количество растет в странах со средним уровнем дохода из-за старения населения, загрязнения воздуха, ожирения и курения.

Исследователи отмечают, что половину смертей можно было бы избежать, уменьшив основные риски – высокий уровень сахара в крови, избыточный вес и низкое качество медицинского обслуживания.

В отчете также отмечено влияние войны России против Украины, из-за которой конфликты "переместились" в Центральную и Восточную Европу, повлекшие рост смертности от травм. К этому добавляются и экстремальные погодные явления, в частности, волны жары и землетрясения в Турции, которые также увеличили количество жертв в европейском регионе.

