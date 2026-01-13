Школярів масово звільняють від НМТ: кому у 2026 році можна не складати тест і яка є альтернатива

Вступна кампанія та завершення навчального року традиційно перетворюються на джерело стресу для випускників і їхніх родин. Найбільше хвилювань викликає Національний мультипредметний тест, який багато хто досі сприймає як обов’язкове випробування для всіх без винятку. Втім, у Міністерстві освіти і науки наголошують: у 2026 році НМТ складатимуть далеко не всі випускники, і для значної частини школярів передбачена цілком легальна альтернатива. Про це повідомляє портал "Освіта.юа".

Не для всіх і не обов’язково: МОН пояснило, хто зі школярів може уникнути НМТ у 2026 році

Ключова плутанина виникає через ототожнення НМТ із державною підсумковою атестацією. НМТ не є ДПА і не впливає на отримання атестата. У 2026 році ДПА для учнів 11-х класів офіційно скасована, а це означає, що школа не має права вимагати складання тестів для видачі документа про повну загальну середню освіту.

Фактично, звільнення від НМТ діє “за замовчуванням”. Реєстрація на тест є добровільною, і випускник може спокійно завершити школу без іспитів, якщо не планує вступати до українського університету. Це стосується тих, хто після школи йде працювати, обирає професійно-технічну освіту, бере академічну паузу або вступає до закордонного вишу, де результати українського НМТ не є вимогою.

Окрема ситуація — творчі та спортивні спеціальності. У таких випадках ключову роль відіграють конкурси та випробування, а НМТ може бути лише формальною складовою або не вимагатися взагалі, залежно від правил конкретного закладу.

Для тих, хто вирішує не складати НМТ, альтернативою є атестат, сформований на основі річних оцінок. У додатку до документа вказується примітка "звільнений(а)" у графі ДПА, що не зменшує юридичної сили атестата і не обмежує можливості працевлаштування.

Обов’язковим НМТ залишається лише для однієї категорії — абітурієнтів українських закладів вищої освіти. Без результатів тесту з чотирьох предметів подати документи на вступ до університету в Україні неможливо.

Таким чином, якщо випускник не визначився з подальшими планами або не готовий до іспитів, він має законне право відмовитися від тестування. НМТ не є вироком і не закриває майбутніх можливостей, адже скласти його можна і пізніше — тоді, коли рішення буде усвідомленим, а не продиктованим тиском і страхом.

