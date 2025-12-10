Університети запускають «нульовий курс»: підготовка до НМТ стане офіційною

Міністерство освіти і науки повідомило, що виші вже цієї зими зможуть відкривати набір на "нульовий курс" — короткострокову підготовчу програму тривалістю від 3 до 6 місяців для майбутніх вступників. Її мета — допомогти абітурієнтам якісно підготуватися до Національного мультипредметного тесту.

Підготовка до НМТ в Україні

Програма включатиме три обов’язкові дисципліни: українську мову, математику та історію України. Окрім того, студенти зможуть обрати один додатковий курс — іноземну мову, природничі науки або літературу. На кожен предмет передбачено по 90 годин навчання.

Формат навчання залежатиме від університету: слухачі зможуть обрати денну (аудиторну) форму або дистанційний варіант.

Важлива перевага — у разі вступу до того самого університету після проходження "нульового курсу" абітурієнт може отримати до 15 додаткових балів до конкурсного рейтингу.

