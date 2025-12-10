Университеты запускают «нулевой курс»: подготовка к НМТ станет официальной

Министерство образования и науки сообщило, что вузы уже этой зимой смогут открывать набор на "нулевой курс" — краткосрочную подготовительную программу продолжительностью от 3 до 6 месяцев для будущих поступающих. Ее цель – помочь абитуриентам качественно подготовиться к Национальному мультипредметному тесту.

Подготовка к НМТ в Украине

Программа будет включать три обязательных дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины. Кроме того, студенты смогут выбрать один дополнительный курс – иностранный язык, естественные науки или литературу. На каждый предмет предусмотрено по 90 часов обучения.

Формат обучения зависит от университета: слушатели смогут выбрать дневную (аудиторную) форму или дистанционный вариант.

Важное преимущество — в случае поступления в тот же университет после прохождения "нулевого курса" абитуриент может получить до 15 дополнительных баллов в конкурсный рейтинг.

