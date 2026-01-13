Школьников массово освобождают от НМТ: кому в 2026 году можно не сдавать тест и какая альтернатива

Вступительная кампания и завершение учебного года традиционно превращаются в источник стресса для выпускников и их семей. Больше волнений вызывает Национальный мультипредметный тест, который многие до сих пор воспринимают как обязательное испытание для всех без исключения. Впрочем, в Министерстве образования и науки подчеркивают: в 2026 году НМТ будут составлять далеко не все выпускники и для значительной части школьников предусмотрена вполне легальная альтернатива. Об этом сообщает портал "Образование.юа".

Не для всех и не обязательно: МОН объяснило, кто из школьников может избежать НМТ в 2026 году

Ключевая неразбериха возникает из-за отождествления НМТ с государственной итоговой аттестацией. НМТ не является ГНА и не влияет на получение аттестата . В 2026 году ГНА для учащихся 11-х классов официально отменена, а это значит, что школа не имеет права требовать сдачи тестов для выдачи документа о среднем образовании.

Фактически, освобождение от НМТ действует "по умолчанию" . Регистрация на тест добровольна, и выпускник может спокойно завершить школу без экзаменов, если не планирует поступать в украинский университет. Это касается тех, кто после школы идет работать, выбирает профессионально-техническое образование, берет академическую паузу или поступает в зарубежный вуз, где результаты украинского НМТ не являются требованием.

Отдельная ситуация – творческие и спортивные специальности. В таких случаях ключевую роль играют конкурсы и испытания, а НМТ может быть только формальной составляющей или не требоваться вообще в зависимости от правил конкретного заведения.

Для тех, кто решает не составлять НМТ, альтернативой является аттестат, сформированный на основе годовых оценок . В приложении к документу указывается примечание "уволен(а)" в графе ГНА, что не уменьшает юридическую силу аттестата и не ограничивает возможности трудоустройства.

Обязательным НМТ остается только для одной категории – абитуриентов украинских заведений высшего образования . Без результатов теста по четырем предметам подать документы на поступление в университет в Украине невозможно.

Таким образом, если выпускник не определился с дальнейшими планами или не готов к экзаменам, он имеет право отказаться от тестирования. НМТ не является приговором и не закрывает будущие возможности , ведь составить его можно и позже — тогда, когда решение будет осознанным, а не продиктованным давлением и страхом.

