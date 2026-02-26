В Україні суттєво реформують систему моніторингу відвідуваності навчальних закладів. Відтепер освітяни, правоохоронці та соціальні служби перейдуть на миттєвий електронний обмін даними про відсутність дітей на заняттях.

Школи миттєво звітуватимуть поліції про прогули учнів: в Україні запроваджують цифрову систему контролю

Про це повідомив Василь Богдан, начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України. Він пояснив, що цифровізація процесу допоможе уникнути ситуацій, коли інформація про прогули тижнями "губилася" у паперах.

"Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги — безпека дітей та підтримка родин", — наголосив Василь Богдан.

Новий алгоритм, прописаний урядом, базується на трьох принципах: використанні автоматизованих систем, встановленні жорстких часових термінів для звітування шкіл та злагодженій роботі всіх служб. Це дозволить поліції дізнаватися про зникнення дитини майже одразу після початку занять.

За словами посадовця, такі зміни є стратегічно важливими для захисту прав неповнолітніх.

"Це ще один важливий крок до формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту", — підкреслив керівник ювенальної превенції.

Запровадження системи раннього реагування допоможе правоохоронцям не лише виявляти прогульників, а й вчасно надавати допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

