В Украине существенно реформируется система мониторинга посещаемости учебных заведений. Теперь педагоги, правоохранители и социальные службы перейдут на мгновенный электронный обмен данными об отсутствии детей на занятиях.

Школы будут мгновенно отчитываться полиции о прогулах учащихся: в Украине вводят цифровую систему контроля

Об этом сообщил Василий Богдан, начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции. Он объяснил, что цифровизация процесса поможет избежать ситуаций, когда информация о прогулах неделями "терялась" в бумагах.

"Обновление порядка позволит ювенальным полицейским более оперативно получать информацию и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса. В центре внимания – безопасность детей и поддержка семей", – подчеркнул Василий Богдан.

Новый алгоритм, прописанный правительством, базируется на трех принципах: использовании автоматизированных систем, установлении жестких временных сроков для отчетности школ и слаженной работе всех служб. Это позволит полиции узнавать об исчезновении ребенка сразу после начала занятий.

По словам чиновника, такие изменения стратегически важны для защиты прав несовершеннолетних.

"Это еще один важный шаг к формированию единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование", — подчеркнул руководитель ювенальной превенции.

Введение системы раннего реагирования поможет правоохранителям не только выявлять прогульщиков, но и своевременно оказывать помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

