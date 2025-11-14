logo_ukra

Головна Новини Суспільство Наука та освіта ШІ може знищити клімат швидше, ніж ми думаємо – нове дослідження б’є на сполох
commentss НОВИНИ Всі новини

ШІ може знищити клімат швидше, ніж ми думаємо – нове дослідження б’є на сполох

Стрімке розширення дата-центрів для ШІ може призвести до колосальних обсягів викидів CO₂ та виснаження водних ресурсів. Дослідники попереджають: нинішній розвиток технологій може перетворитися на найбільший прихований удар по клімату за десятиліття.

14 листопада 2025, 17:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

Штучний інтелект, який став звичайним інструментом у повсякденному житті, має значно темніший бік. За маскою "хмарних сервісів" ховаються гігантські дата-центри, які споживають електроенергію й воду у масштабах цілих міст. Нове дослідження показує – якщо розвиток ШІ не стримати, вже до 2030 року він вироблятиме від 24 до 44 мільйонів тонн CO₂ на рік. Це дорівнює появі на дорогах ще 5–10 мільйонів автомобілів. Про це йдеться у дослідженні команди під керівництвом професора Феньці Ю з Корнельського університету.

ШІ може знищити клімат швидше, ніж ми думаємо – нове дослідження б’є на сполох

Штучний інтелект загрожує планеті – викиди як від 10 мільйонів автівок

Ще одна проблема – вода. Інфраструктура ШІ може щороку поглинати 731–1125 мільйонів кубометрів – стільки використовують у побуті 6–10 мільйонів американців. Дата-центри будують у регіонах, де води вже бракує, а їх кількість лише зростає. Водночас навіть "чисті" енергомережі не встигають декарбонізуватися достатньо швидко, аби стримати кліматичні ризики.

У дослідженні є й добрі новини – шкоду можна зменшити до 73% за викидами та до 86% за споживанням води. Для цього потрібно правильно обирати місця для нових дата-центрів, збільшувати частку зеленої енергетики та впроваджувати ефективні технології охолодження. Але вчені попереджають: часу на правильні рішення критично мало.

Нагадаємо, днями портал "Коментарі повідомляв, що в Україні готують масштабну реформу системи військового обліку – територіальні центри комплектування (ТЦК) планують замінити на сучасні офіси військового сервісу. Нова структура має зробити процеси прозорішими, швидшими та зручнішими для громадян. Ключовою складовою реформи стане впровадження штучного інтелекту, який братиме участь у прийнятті частини рішень, зокрема щодо надання відстрочок від мобілізації.



