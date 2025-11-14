ШІ може знищити клімат швидше, ніж ми думаємо – нове дослідження б’є на сполох

Штучний інтелект, який став звичайним інструментом у повсякденному житті, має значно темніший бік. За маскою "хмарних сервісів" ховаються гігантські дата-центри, які споживають електроенергію й воду у масштабах цілих міст. Нове дослідження показує – якщо розвиток ШІ не стримати, вже до 2030 року він вироблятиме від 24 до 44 мільйонів тонн CO₂ на рік. Це дорівнює появі на дорогах ще 5–10 мільйонів автомобілів. Про це йдеться у дослідженні команди під керівництвом професора Феньці Ю з Корнельського університету.

Штучний інтелект загрожує планеті – викиди як від 10 мільйонів автівок

Ще одна проблема – вода. Інфраструктура ШІ може щороку поглинати 731–1125 мільйонів кубометрів – стільки використовують у побуті 6–10 мільйонів американців. Дата-центри будують у регіонах, де води вже бракує, а їх кількість лише зростає. Водночас навіть "чисті" енергомережі не встигають декарбонізуватися достатньо швидко, аби стримати кліматичні ризики.

У дослідженні є й добрі новини – шкоду можна зменшити до 73% за викидами та до 86% за споживанням води. Для цього потрібно правильно обирати місця для нових дата-центрів, збільшувати частку зеленої енергетики та впроваджувати ефективні технології охолодження. Але вчені попереджають: часу на правильні рішення критично мало.

