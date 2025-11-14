ИИ может уничтожить климат быстрее, чем мы думаем – новое исследование бьет тревогу

Искусственный интеллект, ставший обычным инструментом в повседневной жизни, имеет гораздо более темную сторону. За маской "облачных сервисов" прячутся гигантские дата-центры, потребляющие электроэнергию и воду в масштабах целых городов. Новое исследование показывает – если развитие ИИ не сдержать, уже к 2030 году оно будет производить от 24 до 44 миллионов тонн CO₂ в год. Это равно появлению на дорогах еще 5–10 миллионов автомобилей. Об этом говорится в исследовании команды под руководством профессора Феньци Ю из Корнельского университета.

Еще одна проблема – вода. Инфраструктура ИИ может ежегодно поглощать 731–1125 миллионов кубометров – столько используют в быту 6–10 миллионов американцев. Дата-центры строят в регионах, где воды уже не хватает, а их количество растет. В то же время, даже "чистые" энергосети не успевают декарбонизироваться достаточно быстро, чтобы сдержать климатические риски.

В исследовании есть и хорошие новости – ущерб можно снизить до 73% по выбросам и до 86% по потреблению воды. Для этого нужно правильно выбирать места для новых дата-центров, увеличивать часть зеленой энергетики и внедрять эффективные технологии охлаждения. Но учёные предупреждают: времени на правильные решения критически мало.

