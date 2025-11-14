logo

Наука и образование ИИ может уничтожить климат быстрее, чем мы думаем – новое исследование бьет тревогу
ИИ может уничтожить климат быстрее, чем мы думаем – новое исследование бьет тревогу

Стремительное расширение дата-центров для ИИ может привести к колоссальным объемам выбросов CO₂ и истощению водных ресурсов. Исследователи предупреждают: нынешнее развитие технологий может превратиться в самый скрытый удар по климату за десятилетия.

14 ноября 2025, 17:59
Автор:
Проніна Анна

Искусственный интеллект, ставший обычным инструментом в повседневной жизни, имеет гораздо более темную сторону. За маской "облачных сервисов" прячутся гигантские дата-центры, потребляющие электроэнергию и воду в масштабах целых городов. Новое исследование показывает – если развитие ИИ не сдержать, уже к 2030 году оно будет производить от 24 до 44 миллионов тонн CO₂ в год. Это равно появлению на дорогах еще 5–10 миллионов автомобилей. Об этом говорится в исследовании команды под руководством профессора Феньци Ю из Корнельского университета.

ИИ может уничтожить климат быстрее, чем мы думаем – новое исследование бьет тревогу

Искусственный интеллект угрожает планете – выбросы как от 10 миллионов автомобилей

Еще одна проблема – вода. Инфраструктура ИИ может ежегодно поглощать 731–1125 миллионов кубометров – столько используют в быту 6–10 миллионов американцев. Дата-центры строят в регионах, где воды уже не хватает, а их количество растет. В то же время, даже "чистые" энергосети не успевают декарбонизироваться достаточно быстро, чтобы сдержать климатические риски.

В исследовании есть и хорошие новости – ущерб можно снизить до 73% по выбросам и до 86% по потреблению воды. Для этого нужно правильно выбирать места для новых дата-центров, увеличивать часть зеленой энергетики и внедрять эффективные технологии охлаждения. Но учёные предупреждают: времени на правильные решения критически мало.

Напомним, на днях портал "Комментарии сообщал , что в Украине готовят масштабную реформу системы военного учета – территориальные центры комплектования (ТЦК) планируют заменить на современные офисы военного сервиса. Новая структура должна сделать процессы более прозрачными, более быстрыми и удобными для граждан. предоставление отсрочок от мобилизации.



